/FOTO, VIDEO/ Vládní nařízení sice hovoří cosi o zákazu shromažďování, lidé ale nehodlají sedět doma a vyrážejí hromadně do hor. A určitě je na co koukat. Aby ne, když se vydaří počasí, jako například v neděli.

Mnoho lidí vyrazilo do Beskyd za zimními radovánkami, přestože lyžařské areály a hotely jsou nyní uzavřené kvůli vládním opatřením. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„Že by tady byla hlava na hlavě, to určitě ne. My jsme tady byli od devíti a to bylo v pohodě. Až kolem dvanácté začala přijíždět auta z měst, ale i tak to bylo, jako když se jdete projít do lesa. Sem tam někoho potkáte, ale že by někdo šel pořád před vámi nebo za vámi, to ne. Každopádně počasí bylo nádherné, dneska nám to vyšlo, čehož využili běžkaři a další sportovci,“ popisoval nedělní situaci Lukáš Ston, jeden z nedělních návštěvníků Pusteven a fotograf, jehož obrázky vám nyní nabízíme v přiložené galerii.