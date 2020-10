Mnoho středočeských hradů bylo postaveno na příkaz panovníků, kteří v nich poté se svými dvořany pobývali, psali na zažloutlé pergameny zákonodárná rozhodnutí, pořádali opulentní hostiny na počest zahraničních velvyslanců a lovili v okolních hvozdech. Rovněž značný počet měst vděčí za svůj vznik prastarým dynastiím. Obranná hradiště a středověká královská města nám po sobě zanechala cenné kulturní dědictví.

Dění v kraji ovlivňovalo několik význačných královských rodů. Svá hradiště tu zbudovali Přemyslovci, o velkolepost hradů se zasloužili Lucemburkové, lesk přepychu jim dodali někteří z Jagellonců, mnoha městům a vesnicím vtiskli jejich podobu členové habsburské dynastie. Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav IV., Jiří z Poděbrad nebo Rudolf II. Habsburský, to jsou jen někteří z panovníků, kteří rozhodovali o hranicích říší a slávě národů a ve středních Čechách byli doma.

Všechny slavné rody a jejich členové společně psali příběh dějin kraje, země i světadílu. Jednotlivé kapitoly tohoto vyprávění jsou roztroušeny všude po středních Čechách a čekají jen na vás, až se za nimi vypravíte a začtete se do jejich napínavých vět.

Přemyslovská hradiště

Každý příběh má svůj začátek. Zrod českého národa a státu je spojený s Přemyslovci, z jejichž dynastie vzešli první králové na našem území. Aby své postavení uhájili, zbudovali promyšlený systém opevnění sestávající se z několika hradišť – z Tetína, Levého Hradce, Libice nad Cidlinou, Budče, Libušína, Staré Boleslavi a Lštění.

Zdroj: SCCR - Tetín

Královské hrady

Panovníci přebývali v sídlech, která ostatním mocnářům a případným nepřátelům vyrazila dech, vzbudila v nich okamžitý respekt a neochvějnou úctu, když je spatřili. Středočeské královské hrady – Karlštejn, Křivoklát, Točník, Žebrák, Nižbor, Vrškamýk, Jenčov a Týřov – plnily tuto úlohu po stovky let dokonale.

Zdroj: SCCR - Karlštejn Zdroj: MCU media, autor: Libor Sváček - Točník a Žebrák

Hrady a zámky významných šlechtických rodů

Šlechta nechtěla zůstávat za svým vládcem pozadu, a tak se její rezidence často rozrůstaly do velkolepých rozměrů. Hrady a zámky Český Šternberk, Mnichovo Hradiště, Brandýs nad Labem, Konopiště, Jemniště, Kačina a Veltrusy patří mezi stavby, jejichž význam byl a stále je z historického i architektonického hlediska důležitý.

Královská horní města

Kde je zlato a stříbro, tam přichází prosperita. Města Kutná Hora, Kolín, Příbram, Nový Knín a Jílové u Prahy měla to štěstí, že se nacházela nebo vznikla blízko nalezišť drahých kovů. Každý mocnář potřebuje plnit pokladnu, a to platí i pro krále. Proto si panovník musel horní města hýčkat a předcházet.

Zdroj: SCCR - Kutná Hora

Mělník, královské věnné město

Darovat město, to není žádné troškaření. Mnoho českých panovníků moc dobře vědělo, že si své drahé polovičky musí předcházet a existence královských věnných měst tak nebyla výjimkou. Patřil mezi ně také Mělník, kterému tento status natrvalo přiřkl král Karel IV.

Zdroj: SCCR - Mělník

Poděbrady, město husitského krále

Jiří z Poděbrad, jediný český král, který nepocházel z panovnické dynastie, ale který s myšlenkou sjednocené Evropy o spoustu let předběhl svoji dobu, proslavil sebe, svoji zem i lázeňské město daleko za hranicemi říše. I přesto, že přídomek královské získalo město až o více než půl století později, jeho věhlas byl ve své době významný.

Zdroj: Lázně Poděbrady a.s. - Poděbrady

Přemyslovská města

S dějinami měst Nymburk, Kouřim, Čáslav, Beroun, Slaný a Městec Králové jsou spojeni první čeští panovníci. S jedním z největších králů, Přemyslem Otakarem II., se pojí vznik řady měst, jejichž sláva se v dobách rozkvětu mohla měřit s hlavním městem Prahou.

Královská města z vůle císařů

Městům Rakovník a Mladá Boleslav udělil vzácný titul císař Rudolf II. Habsburský, Českému Brodu syn Karla IV., císař Zikmund Lucemburský. Sám Karel IV. pak pravděpodobně zasáhl do vývoje Velvar, jejichž dějiny jsou zahaleny tajemstvím – velký požár zničil místní archiv a písemné zaznamenání královských privilegií se proto objevuje až v listinách Marie Terezie a Josefa II.

Zdroj: Marek Vaneš - Mladá Boleslav

Po stopách Albrechta z Valdštejna

Albrecht Václav Eusebuis z Valdštejna – významný český šlechtic ze starobylého českého rodu se zásadně zapsal do dějin třicetileté války, kdy zdokonalením vojenského umu posunul toto umění válečníků výrazně vpřed. Albrecht je snad nejznámější představitel starého českého rodu Valdštejnů, který se v českých zemích objevuje již ve 13. století. Za své služby císaři a výhodným sňatkem získává Albrecht rozsáhlý majetek především ve východních Čechách. Ve středních Čechách je pak s generalissimem spjat především zámek Mnichovo Hradiště, kde si kromě honosných komnat lze prohlédnout i kapli sv. Anny s hrobkou vojevůdce Albrechta.

Barokní zámek na okraji Českého ráje se pyšní bohatou historií. V jeho komnatách se sešla tzv. Svatá Aliance, zástupci spojenců Ruska, Pruska a Rakouska. K návštěvě láká také empírové divadlo a divadelní šatna, ve které se dochovali dobové kostýmy a masky. Barokní areál uzavírají budovy jízdáren, kočárkárna a sala terrena. K prozkoumání okolí zámku slouží herní aplikace Skryté příběhy. Úkolem všech hráčů je pomoci Vincentovi z Valdštejna ochránit Albrechtovi ostatky před ostatními.

Míst spojených s osobností slavného vojevůdce najdeme v okolí Českého ráje plno. Za návštěvu stojí také hrad Valdštejn, od něhož český rod odvozuje své jméno, město Jičín, zámek Dětenice, zámek Frýdlant nebo západočeský zámek Duchcov.

Avšak valdštejnský rod se zapsal do historie celé řady míst ve středních Čechách. Často díky výhodným sňatkům a koupí zadlužených dvorů získali do své správy taková sídla jako královský hrad Křivoklát i s celým panstvím – do kterého spadal i zámek v Nižboru, zámek v Lánech či pivovar v Krušovicích – nebo zámky Loučeň, Stránov, Vinařice, Bělá pod Bezdězem a Zvířetice.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

