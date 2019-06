Bohatá programová nabídka zahrnovala taneční, divadelní i kejklířská vystoupení, říznou, gotickou dobou inspirovanou hudbu skupiny Musica Canora, ukázky historického šermu, sokolnictví i atraktivní rytířský turnaj na koních historické skupiny Haraldos. A samozřejmě mnoho a mnoho různých stánků s řemeslnými výrobky i s pochutinami, hry a soutěže pro děti i možnost projet se na konících.

Své místo zde mělo i šest "chaloupek" z "království" Danar, kde po celý den probíhaly fundované ukázky řemesel, například brašnářského, písařského, kovářského či středověkého soustružnictví, vše ve snaze o co nejautentičtější zachycení tvorby výrobků. Členové Danar byli také připraveni zasvětit návštěvníky do tajů svého řemesla i do jeho historie, což také rádi a s nadšením na požádání činili. Důležité je, že své řemeslo pouze "nemarkýrovali", ale seriózně ukazovali, jakým způsobem se výrobky ve středověku produkovali - například na "postu" kováře se kladivem oháněl v civilu se poctivě kovářstvím živící mladý muž. Danar také běžně dodává repliky produktů do muzeí a jiných kulturních institucí.