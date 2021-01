Jen málokdo by si spojil drsný sever Moravy a Slezska s romantickými zámky, které si nezadají s Versailles, či pohádkovými vlakovými výhledy, jaké znáte z filmů s Harrym Potterem.

A přesto tu najdete oboje. A taky opavskou Ringstrasse či ostravské Hradčany, himálajský chodník či místo, kde udatně bojovala filmová Johanka z Arku. Je toho mnohem víc, ale pěkně popořadě.

Hradčany ze železa

Svou severskou cestu můžete začít třeba v Dolních Vítkovicích. Tyto ostravské Hradčany, jak se jim tu přezdívá, totiž symbolizují město stejně jako ty pražské. Jsou sice o něco mladší a na příliv turistů plných obdivu k impozantnímu industriálu si musely počkat něco déle, ale o to víc zájmu budí dnes.

Nejlépe areál bývalých železáren prozkoumáte během komentované prohlídky za doprovodu bývalých zaměstnanců.

Opava vídeňská

Jen kousek odtud leží Opava, další slezské město, které už v dobách rakousko-uherského impéria plnilo reprezentativní funkci regionu. Nechte se nalákat zejména na tamní obdobu vídeňské Ringstrasse, údajně nejkrásnějšího bulváru na světě. Velkorysá ulice lemovaná výstavními paláci a rozlehlými parky má svou sestru právě tady, v Opavě.

Na místě středověkých hradeb vyrostly honosné budovy, převážně školy a státní instituce, které spojil pás městských parků, výsledkem je ideální trasa na procházku městem.

Výlet za loupežníkem

Pokud jste se města nasytili a máte chuť vyrazit do nespoutané přírody, sedněte na vláček z Třemešné do Osoblahy a kochejte se pohádkovými výhledy do bohem zapomenutého kraje, které vám budou nápadně připomínat ty z nejmenovaného čarodějnického velkofilmu.

Harryho Pottera cestou asi nepotkáte, v kouzelné osoblažské krajině vás však může překvapit jiná proslulá postavička, loupežník jménem Hotzenplotz. Ano, přesně tak! Tímto zvukomalebným německým názvem Osoblahy – Hotzenplotz – se totiž nechal inspirovat známý německý spisovatel Otfried Preussler, který tak pojmenoval i svého loupeživého hrdinu.

Johanka ze Slezska

Další poklady zdejší magické přírody vás čekají v okolí Slezské Harty. Možná budete mít na chvíli pocit, že jste se ocitli v Jezerní oblasti, v největším národním parku v Anglii. Slezská Harta je ovšem svá a jedinečná. Krásná příroda, vyhaslé sopky v pozadí. Skoro by se tu mohl natáčet nějaký historický velkofilm…

Není vám to tu něčím povědomé? Pokud stále tápete, před pár lety by sem mohla klidně na koni přicválat Milla Jovovich v roli francouzské hrdinky. Dnes tu ale panuje klid. Místo je oblíbeným cílem výletníků, cyklistů i milovníků vodních sportů.

Valaška jen pro odvážné

A v přírodě ještě chvilku zůstaneme. Zvláště pokud máte rádi výhledy a nezaleknete se výšek, vydejte se na Valašku, stezku v oblacích, jen pár kroků od beskydských Pusteven. 150 metrů dlouhý himalájský chodník není jejím jediným lákadlem.

Velkolepé výhledy na okolní vrcholky Beskyd, skoky na trampolínách ve 12 metrech nad zemí nebo vyhlídka z celoskleněného balkónu alias skywalku. Jako byste ve výšce 30 metrů nad terénem udělali krok do prázdna.

Za králem Slunce

Jak jinak zakončit putování po Severní Moravě a Slezku než návštěvou honosného zámku s lehce pikantní minulostí. Ten ve Slezských Rudoticích přezdívaný také druhé Versailles se dostal na výsluní s hrabětem Albertem Hodicem. Studovaný a zcestovalý šlechtic si usmyslel, že z něj udělá místo, kam se bude sjíždět smetánka z celé Evropy. A to se mu skutečně podařilo. Zámek se zahradami, vodními nymfami a jezírky s gondolami přestavěl ve stylu známého sídla francouzských králů a nutno podotknout, že si díky svým nápadům a překvapením pro hosty brzy získal pověst baviče evropské šlechty.

Severní Morava a Slezsko dodnes neustále překvapuje a dokazuje, že se v ní skrývá stále mnoho neobjeveného. At už jste milovníci přírody a outdoorových sportů nebo dáváte přednost městské turistice a návštěvám historických památek, výlet sem je sázka na jistotu.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

