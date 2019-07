Kromě tradičních turistických tahounů jakými jsou například ostravský Důl Michal a Dolní Vítkovice s Landek Parkem se k Technotrase připojily i méně okoukané lokality.

„Mám velkou radost, že turisté budou moci navštívit méně známá, ale o to zajímavější místa. Například vodní mlýn Wesselsky a mlýn v Bartošovicích ukážou mlynářské řemeslo v praxi, v Krnovské synagoze se návštěvníci zaposlouchají do příběhů krnovských průmyslníků a pěchotní srub Na Trati v Bohumíně přivítá nadšence válečné historie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Pěchotní srub MO-S5 ve Starém Bohumíně připomíná linii pohraničního opevnění, která byla budována na obranu tehdejší Československé republiky. Jedná se o technický unikát, který nenajdete ani na známé Maginotově linii ve Francii.

„Během komentované prohlídky se dozvíte příběhy vojáků sloužících v bunkru, vyzkoušíte si obsluhovat telefonní přepojovač nebo otevřít těžké pancéřové dveře,“ říká za Klub vojenské historie Michal Hejda.

Válečný obranný bunkr Na Trati z roku 1939.Autor: Deník / Tomáš Januszek

„Uslyšíte zvonění telefonu a pípání morseovky. V bunkru je připraven fotokoutek, dostanete přilbu a můžete se vyfotit na památku s figurínou vojáka,“ dodává.

Bohumínský bunkr má otevřeno do 29. září o sobotách, nedělích a státních svátcích, pak také 28. října. Vstup do bunkru s průvodcem je vždy v celou hodinu od 14 do 17 hodin.

Celou nabídku Technotrasy najdete na www.technotrasa.cz.