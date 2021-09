Těšte se. Slavnosti Hořických trubiček už tuto sobotu

Kdo odjíždí z Hořic bez toho, aniž by si vychutnal místní sladkou trubičku, jako by v tomto městě snad ani nebyl. A tuto sobotu to bude ještě atraktivnější zážitek. Konají se zde totiž Slavnosti Hořických trubiček, konkrétně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Slavnosti Hořických trubiček. | Foto: Deník / Radka Tobolková