Kde: Kamenický Šenov u České Lípy

V jakém filmu: Pyšná princezna

Co se zde dělo: Ve filmu Pyšná princezna hrají Alena Vránová s Vladimírem Rážem princeznu Krasomilu a krále Miroslava. Jezdci na koních je ve snímku Bořivoje Zemana z roku 1952 zahnali až na Panskou skálu, kterou pár využil k úkrytu. Čedičová skála je dnes národní přírodní památkou a byť se po ní Krasomila s Miroslavem procházeli, turisté by po ní chodit neměli. Mohou ji však obdivovat ze země a na živo se podívat na místa z filmu. Část pohádky se odehrává také v Českých Budějovicích nebo na zámku v Telči.

Zámek Zelená hora

Kde: Klášter na Plzeňsku

V jakém filmu: Černí baroni

Co se zde dělo: Ondřej Vetchý, Václav Vydra či Boris Rösner trpěli na zámku Zelená hora pod velením důstojníků Pavla Landovského, Jiřího Schmitzera nebo Miroslava Donutila. Černí baroni byli příslušníci pomocného technického praporu. Film vznikl podle stejnojmenné knižní předlohy Miroslava Švanderlíka. Zajímavostí zámku je, že na něm údajně nalezli Rukopis zelenohorský, padělek historického rukopisu z počátku devatenáctého století.

Hrad Kašperk

Kde: Kašperské hory na Klatovsku

V jakém filmu: Anděl Páně

Co se zde dělo: Když anděl Petronel s čertem Uriášem opustili nebe, vydali se na hrad Kašperk, kde se odehrávala velká část filmu. Zájemci mohou středověký hrad, kde se film před více než čtrnácti lety natáčel, navštívit a zavítat do pohádkového světa režiséra Jiřího Stracha. Ideální částí roku je zima a ještě lépe prosinec. Zájemci tak uvidí hrad stejně jako ve filmu. Osmého prosince je navíc čeká prohlídka s Mikulášem a poslední čtyři dny roku uvidí středověkou hry. Děti si navíc vyzkouší dobrodružnou výpravu do hradu.

Karlovy Vary

Kde: Karlovy Vary

V jakém filmu: Vrchní prchni!

Co se zde dělo: Grandhotel Pupp, Café Elefant i Sadová kolonáda posloužily režiséru Ladislavu Smoljakovi při natáčení dnes už téměř čtyřicet let starého filmu Vrchní, prchni! Knihkupec Dalibor Vrána sice vypadá jako Vrána, ale je to Králík a když je v Grandhotelu Pupp, ostatní číšníci ho odhalí. Při útěku se za ním vydají i z Café Elefant a všichni poté společně běží Sadovou kolonou. Filmové město nabízí spoustu míst vhodných k filmování a ani v případě vrchního nezůstalo jen u tří. Štáb zavítal také k Vřídlu nebo do ulice Tržiště.

Karlův most

Kde: Praha

V jakém filmu: Mission: Impossible

Co se zde dělo: Jednou z ikonických scén amerického akčního filmu Mission: Impossible je skok záporáka Jima Phelpse z Karlova mostu do Vltavy. Hlavní hrdina ztvárněný Tomem Cruisem na mostě také běžel, ve třiadvacet let starém filmu však navštívil i další místa hlavního města. Prostor ve snímku dostal například ostrov Kampa, kde Lichtenštejnský palác posloužil jako ambasáda. K jedné ze scén režisér využil i Národní muzeum. Mission: Impossible je jedním z mnoha filmů, který použil Prahu jako kulisu. Stejný nápad mělo mnoho dalších tvůrců, třeba i Miloš Forman s Amadeem.

Pivovar Dalešice

Kde: Dalešice

V jakém filmu: Postřižiny

Co se zde dělo: „Nudíte se? Kupte si medvídka mývala,“ radí v Postřižinách na komíně dalešického pivovaru Jaromír Hanzlík. Je to jeden z jeho mnoha bláznivých nápadů, kterými přivádí k šílenství správce pivovaru a svého bratra v podání Jiřího Schmitzera. Role paní správcové, která s Pepinem na komín vylezla a podporuje ho v jeho nápadech, se chopila Magda Vašáryová. Film režíroval Jiří Menzel, kterému byla předlohou kniha Bohumila Hrabala. V pivovaru se znovu vyrábí pivo včetně speciálních druhů jako Dalešické májové nebo Fledermaus.

Zámek Vranov nad Dyjí

Kde: Vranov nad Dyjí

V jakém filmu: Nesmrtelná teta

Co se zde dělo: Závist v podání Jiřiny Bohdalové řádila na zámku ve Vranově nad Dyjí. Snažila se škodit princezně Pavlínce a Matějovi. Vesnického chasníka Matěje, na kterého kvůli své sázce dohlíželi Rozum a Štěstí, stál souboj se Závistí málem život. Jak už to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo, závist prohrála, a Pavlínka s Matějem spolu žili šťastně až do smrti. Natáčel se zde mimo jiné i americký akční film XXX. Dnes je vranovský barokní zámek národní kulturní památkou.

Restaurace Hájenka

Kde: Kersko

V jakém filmu: Slavnosti sněženek

Co se zde dělo: Kance se šípkovou nebo se zelím? Návštěvníci hájenky se naštěstí nemusí dohadovat jako myslivci ve filmu Jiřího Menzela Slavnosti sněženek. Předlohou pro známý český snímek byla stejnojmenná povídka Bohumila Hrabala. Ve svých rolích se do paměti nezapomenutelně zapsali Rudolf Hrušínský jako Jarin Franc nebo Jaromír Hanzlík, který ztvárnil roli všeuměla Leliho. Zrekonstruovaná hájenka je ideálním místem k navštívení po procházce po Hrabalově stezce, která vede celým Kerskem po stopách spisovatele i slavného filmu.

Ostrava

Kde: Ostrava

V jakém filmu: Kouř

Co se zde dělo: „Je to fajn, fajnový,“ zpívá dýdžej Arnoštek v muzikálu Kouř, který se odehrává v Ostravě. Film začíná u Vysoké pece v Dolních Vítkovicích. Ať už se jedná o klub, pec či venkovní prostory, areál Vítkovických továren je jedinou kulisou hodinu a půl dlouhého snímku. Dnes už osmatřicet let stará celovečerní prvotina Tomáše Vorla staršího vznikla na motivy jeho o šest let staršího studentského filmu, z nějž využil pouze dějovou osu. Kouř nese podtitul muzikál totalitního věku. V hornickém městě kamery točily mimo jiné i český snímek Divoká svině.

Slezský dům

Kde: Karlova Studánka

V jakém filmu: S tebou mě baví svět

Co se zde dělo: Z chaty Apalucha ležící v Krokonoších běhal na běžkách Pepa v podání Pavla Novotného za svojí manželkou do hotelu, kde vystupovala. Skutečný hotel, kde se točilo, se nachází v Karlově Studánce a je jím Slezský dům z roku 1913. Pepa musel v noční scéně slézat po balkónech lázeňského domu, když za jeho ženou v podání Zdenky Studénkové přijely kamarádky Eliška Balzerová a Jana Šulcová. Slezský dům stojí v centru Karlovy Studánky a lázeňští hosté v něm mohou bydlet. Dům v roce 1995 zrekonstruovali.

