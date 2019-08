Kde: Kamenický Šenov

Jak se tam dostat: Autem na parkoviště u informačního centra a potom asi dvě stě metrů po modré turistické značce k Panské skále.

Proč právě sem: Unikátní vulkanická čedičová skála je geologickou rezervací už od roku 1895. Lidé uvidí pěti a šestiboké skalní sloupce, které skálu tvoří. Nejdelší mají až dvanáct metrů. Před skálou je malé jezírko, které vzniklo zatopením vytěžené jámy dešťovou vodou. Skály vypadají jako píšťaly varhan, a proto jim místní říkají Varhany.

Čertovy hlavy

Kde: Želízy

Jak se tam dostat: Po modré turistické značce od obecního úřadu v Želízech.

Proč právě sem: Obrovské čertovské hlavy tvoří devět metrů vysoký skalní reliéf na Kokořínsku. V polovině devatenáctého století unikátní dílo vytesal sochař Václav Levý. Pískovcové bloky zdobí borový les nad obcí Želízy. Na návštěvníky čekají v okolí i skalní sochy Hada a Harfenice. Cestou si mohou lidé prohlédnout také jeskyni Klácel

Pravčická brána

Kde: Hřensko

Jak se tam dostat: Od parkoviště na nábřeží v Hřensku asi pět kilometrů po červené turistické značce.Cestu si zkrátíte na dva kilometry, když se svezete autobusem.

Proč právě sem: Pravčická brána je největší skalní oblouk v Evropě. Skalní most sahá do výšky 21 metrů a u základny je široký přes 26 metrů. Od roku 1980 je výstup na oblouk zakázán. Lidé se ale pokochají panoramaty s bránou ze tří vyhlídek v okolí. Za vstup do areálu s hotelem Sokolí hnízdovšak lidé zaplatí 75 korun. Zlevněné vstupné stojí 25 korun.

Trousnická skála

Kde: Nejdek

Jak se tam dostat: Od loveckého zámku Lužec asi dva kilometry po zelené turistické trase a potom tři kilometry po modré.

Proč právě sem: Trousnická skála se nachází na stejnojmenném vrcholu v Krušných horách. Tvoří ji několik skalních útvarů. Nedaleko hlavní Trousnické skály lidé najdou i Trousnickou a Roztodivnou věž. Z hlavního vrcholu se návštěvníkům otevírá nádherný rozhled na Krušné hory. Za dobrého počasí turisté uvidí i Slavkovský les.

Čertovo kopyto

Kde: Loučovice

Jak se tam dostat: Po modré turistické značce z hráze přehrady Lipno.

Proč právě sem: Skalní útvar je pojmenován po nejvyšším balvanu, který svým tvarem připomíná čertovo kopyto. Tím v krajině tvoří jeden z vrcholů Čertova trojúhelníku, spolu s Čertovou stěnou a Čertovými proudy. Místní skálu nazývají také Cikánský hrad, podle pověsti o cikánském poustevníkovi Godošovi. Na jeho poustevnu turisté narazí cestou ke skále. Čeká je výhled na malebnou přírodu a Lipenskou nádrž.

Sloní kameny

Kde: Rynoltice

Jak se tam dostat: Ze silnice z Rynoltic směrem na Liberec. Parkoviště lidé najdou u odbočky na Jítravu.

Proč právě sem: Nápadně bílé pískovcové skály připomínají svým tvarem stádo odpočívajících slonů. Dvacetimetrovými skalními útvary se lidé pokochají na úpatí vrchu Vysoká. Skalní pukliny, jeskyně a tunel v blocích vytvářejí malé skalní město. Vedle kamenů lidé najdou i naučnou stezku. Podle pověsti v okolní krajině sídlil trpasličí národ.

Devět skal

Kde: Křižánky

Jak se tam dostat: Asi tři a půl kilometru po modré turistické značce z Křižánek. Auto lidé mohou nechat na malémparkovišti za hřbitovem.

Proč právě sem: Devět skal je se svými 836 metry nejvyšším vrcholem Žďárských vrchů. Návštěvníky láká na nevšední vyhlídku ze skalní věže Hlavní blok. Celkem skalní město tvoří devět roztroušených útvarů v okruhu asi čtyř set metrů. Skály do jejich současné podoby vytvarovalo mrazové zvětrávání na začátku čtvrtohor.

Starosta a Starostová

Kde: Adršpach

Jak se tam dostat: Z Teplic nad Metují do Adršpachu, kde se od jezera lidé vydají na čtyřkilometrový turistický okruh po zelené značce.

Proč právě sem: Pískovcové souskalí Starosta a Starostová připomíná dvě postavy stojící naproti sobě. Jsou oblíbenou atrakcí pro návštěvníky Adršpašsko- teplických skal, které tvoří největší skalní město střední Evropy. Za vstup lidé zaplatí 120 korun. Lákají je i další zajímavé skalní útvary, jako jsou Milenci, Homole cukru nebo Sloní náměstí.

Petrovy kameny

Kde: Malá Morávka

Jak se tam dostat: Na kameny lidé dohlédnou z červené turistické trasy, která začíná u motorestu Skřítek a vede k Červenohorskému sedlu. Přímo ke kamenůmcesta nevede.

Proč práv ě sem: Tajemné místo je opředeno mnoha pověstmi. Například, že se u kamenů konaly čarodějnické slety a schůzky s ďáblem. Skalní útvar je vysoký sedm metrů. Leží na hlavním hřebenu od Pradědu k sedlu na Skřítku. Lidé zde uvidí také unikátní lišejníky a mechy z doby ledové. Dnes jsou okolní svahy oblíbené hlavně u lyžařů.

Kolíbky

Kde: Jedovnice

Jak se tam dostat: Od autobusové zastávky v Rudici po naučné stezce Jedovnické rybníky-Rudické propadání okolo rudického větrného mlýna ke skalní stěně Kolíbky.

Proč právě sem: Bělostné vápencové skalní město Kolíbky se nachází mezi Jedovnicemi a Rudicí nedaleko známého Rudického propadání. Ve skalní stěně lidé najdou malé jeskyně přístupné veřejnosti. Archeologové v nich našli pozůstatky pravěkých lovců. Ve výšce asi čtyř metrů se také nachází skalní okno, kde hnízdí vzácní dravci.

Lucie Kohoutková a Ladislav Zouhar