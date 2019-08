Kde: Pampalánie, Ústí nad Labem

Cena (celodenní všední dny/víkendy a svátky): 149/179 korun

Nejlepší atrakce: V malých elektrických formulích se děti proženou středem areálu po vyznačené trase. Mohou si tak splnit sen a vyzkoušet, jaké je to být závodníkem.

Proč právě sem: V největším rodinném parku v Ústí nad Labem si na své přijdou zejména milovníci sportu. Čeká na ně dvanáct metrů dlouhá bobová dráha nebo fotbalová aréna. Ostatní si vyzkouší trampolíny, dlouhé skluzavky nebo dva proti sobě umístěné kanony na míčky. Dospělí si odpočnou v místní kavárně. V Pampálii účtují vstupné pouze dětem.

Expozice Inženýr

Kde: Techmania Science Center, Plzeň

Cena: 240 korun

Nejlepší atrakce: Děti v nově otevřené expozici poznají práci inženýrů. Mohou si postavit závodní auto na autodráhu nebo mrakodrap.

Proč právě sem: Čtrnáct expozic nabízí Techmania Science Center v Plzni. Pro zpestření mohou návštěvníci zajít do 3D kina na jeden ze tří naučných filmů. 3D technologií disponuje i místní planetárium. Prostřednictvím něho navštíví účastníci více než sto tisíc hvězd a proletí se desítkami mlhovin. Děti si vyzkouší únikovou hru, kde musí rozluštit několik hlavolamů, aby se dostali z uzamčené laboratoře

Strašidla na zámku

Kde: Strašidelný zámek Draxmoor, Dolní Rožínka u Žďáru nad Sázavou

Cena (plná/snížená): 165/90 korun (v hlavní sezoně)

Hlavní atrakce: Kostlivci, čarodějnice nebo pavouci. Strašidelné a fantastické postavy na třech rozsáhlých patrech se postarají o to, že návštěvníkům Dolní Rožínky naskočí husí kůže.

Proč právě sem: Draxmoor nabízí kromě ozvučených a pohyblivých modelů také 3D kino, strašidelný výtah a nádvoří s domem na kuřích nohách. Návštěvníci, kteří mají se strašidelnými atrakcemi problémy, by měli nejprve nahlédnout do první místnosti a až poté se rozhodnout, zda budou pokračovat.

Úzkokolejná železnice

Kde: Park Mirakulum, Milovice

Cena (plná/mimo prázdniny a svátky): 240/140 korun

Nejlepší atrakce: Z tankodromu do parku Mirakulum nevede typická železniční trasa a nejezdí po ní ani typický vlak. Zájemce sveze úzkokolejná parní lokomotiva z roku 1947.

Proč právě sem: Lanové centrum, obří trampolíny i dřevěný hrad s osmi věžemia vlastním podzemím jsou jen některé

z mnoha atrakcí, které nabízí Park Mirakulum. Děti a dospělí se ve vodním světě osvěží každoročně od 1. června. Nejde o klasické koupání, ale spíše o hru s vodou a jejími proudy.

Zkoumání pro nejmenší

Kde: iQPARK, Liberec

Cena (plná/snížená): 180/130 korun

Hlavní atrakce: Projít se před termokamerou nebo se naučit poslat zprávu o pomoc Morseovou abecedou.

Proč právě sem: Společně s vědeckými experimenty děti otestují také svou paměť či rychlost běhu. Ti, kteří už přemýšlí nad budoucím povoláním, vyzkouší, jaké je to být doktorem nebo barmanem. Výlet následně zakončí zrcadlovým labyrintem a návštěvou vodního světa. iQPARK je součástí větší iQLANDIE, nabízející mimo jiné laboratoře a vesmírnou sekci. Zaujme tak i starší.

Několikametroví dinosauři

Kde: DinoPark, Doubrava

Cena (plná/snížená): 150/100 korun

Hlavní atrakce: Obří dinosaury v životních velikostech děti uvidí na souši i ve vzduchu. Na některé mohou i sednout nebo jim vlézt do tlamy.

Proč právě sem: DinoPark nabízí kromě modelů dinosaurů také 3D kino s druhohorní tematikou nebo paleontologické hřiště, ve kterém si nejmladší vyzkouší odkrývání kostí v písku. Navštívit mohou i Cestu do minulosti Země, pavilon, kde uvidí to nejzajímavější od starohor až po současnost. DinoPark Ostrava v nedaleké obci Doubravě je největší v České republice, další je například ve Vyškově.

Putování za pokladem

Kde: Pohádková říše Fábula, Kamenice nad Lipou

Cena (plná/ snížená): 180/145 korun

Nejlepší atrakce: Děti při putování za pokladem projdou ztraceným světem i temnými sklepeními. Hříšníky po cestě odhalí váha hříchů a ti, kteří chtějí najít Fábulův poklad, navštíví i peklo.

Proč právě sem: Výstavou panenek, která zaujme spíše dívky, nebo střílením z kuše pro chlapce provede zkušený animátor v kostýmu pohádkové postavy. Samozřejmě platí, že všichni si mohou vyzkoušet všechno. Pro návštěvníky parku je připravená i úniková hra, za kterou je nutné si připlatit tři sta korun za skupinu.

Ovládnutí živlů

Kde: Vědecký park Vida!, Brno

Cena (plná/snížená): 230/130 korun

Hlavní atrakce: Rozpoutat tornádo stisknutím tlačítka mohou mladí v parku Vida! Pokud by jim to bylo málo, v potaz přichází také potopení lodi nebo stavba magnetické sochy.

Proč právě sem: Více než sto sedmdesát expozic láká mladé do Brna. Vědecký park tvoří pět tematických sekcí. Planeta nabízí různé živelní či fyzikálně zajímavé experimenty. Expozice Civilizace ukazuje technologické vymoženosti, výstava Člověk zase otestuje lidské tělo a pro nejmenší je dětské vědecké centrum. Návštěvníci mohou vyzkoušet i venkovní atrakce.

Nafukovací žralok

Kde: Hopsárium, České Budějovice

Cena (plná/snížená): 239/139 korun

Nejlepší atrakce: Z indického oceánu připlaval do českobudějovického Hopsária velký nafukovací žralok. Odvážlivci mohou vyčkat na správný okamžik otevření tlamy, vlézt do ní a podívat se, jak to uvnitř vypadá.

Proč právě sem: Bývalá továrna ve Vrbické ulici nabízí přes dva tisíce metrů čtverečních určených k zábavě dětí. Záleží jen na nich, jestli si vyberou z několika velkých trampolín, elektrických aut nebo třeba dopravního hřiště. Rodiče si v klidu posedí v bistru, které je součástí Hopsária.

Vodní zábava

Kde: Merlin‘s Kinderwelt, Chvalovice-Hatě u Znojma

Cena: Platí se za jednotlivé atrakce.

Hlavní atrakce: V létě mladé osvěží vodní atrakce. Mohou sjet čtyřicetikilometrovou rychlostí z osmi metrů do vody na atrakci Nautic Jet, proplout se na lodích anebo se jen zchladit v bazénu.

Proč právě sem: Merlinův Kinderwelt na hranicích s Rakouskem je ideálním vyžitím pro děti. Pokud zrovna není teplo na koupání, mohou se návštěvníci prolézt na prolézačkách, vytáhnout se na vrchol věže nebo se točit vpřed i vzad v lunárním vozítku. Pro vstup na jednotlivé atrakce si musí zájemci koupit žetony za peníze.

Vojtěch Dufek, Jan Mazáč