Šestnáct let žije v Tisé Tomáš Kratochvíl, který je od loňského podzimu starostou. Jak říká, obyvatele i radnici trápí neukáznění horolezci i firmy provozující zážitkovou turistiku. „Narušují nám například chráněnou ptačí oblast u Modřínu, kde se běžně pohybují. Kolikrát také vidíme, že nám po cestách okolo jezdí lidé na čtyřkolkách nebo horských kolech,“ tvrdí Kratochvíl.

Je návštěvnost skal v Tisé dostatečná, nebo je potřeba obec více propagovat?

Vloni bylo 35 tisíc platících návštěvníků, řada turistů a horolezců navíc do skal prošla na různých místech bez zaplacení. Loňský rok počet návštěvníků ovlivnil i fakt, že kvůli nebezpečí požáru byly zavřené lesy. Sezonu máme od dubna do konce října a asi dva měsíce jsme tak vůbec poplatek nevybírali. Návštěvnost skal má mírně stoupající tendenci. Zastáváme filosofii, že aktivní marketing Tisé dělat nechceme, sama o sobě má silnou prezentaci vyplývající z jedinečnosti Tiských stěn. Naši obec tak není potřeba více inzerovat ve smyslu: „Pojďte, přijeďte všichni do Tisé.“ Nechceme z ní udělat Adršpach.

Vstupné do skal činí 30 korun pro dospělé a 15 korun pro děti od šesti let, studenty a seniory. Kolik dáváte ročně z vybraného vstupného do údržby?

Příjmy z turistického ruchu obce se skládají z několika položek. Od Lesů ČR si pronajímáme dvě turistické naučné stezky, které ve skalách vedou. Příjmy máme z poplatku za užívání stezek, z vybírání za parkoviště a třetí, standardní příjem z pobytu lidí, kteří se ubytovávají v místních hotelech a u místních obyvatel. Vybrané finanční prostředky se snažíme systematicky do turistického ruchu zase vrátit, což spočívá právě v běžné údržbě skal. Ročně to jsou statisíce korun.

S jakými typy návštěvníků obecně se setkáváte?

Ve skalách se nám stále více rozmáhá zážitková turistika, což nás velmi tíží. Existují jakési firmy, které sem navezou lidi na víkend a provádějí s nimi outdoorové aktivity. Když například lezou z jedné skály na druhou, nedělá jim problém vyvrtat do skály díry. Narušují nám například i chráněnou ptačí oblast u Modřínu, kde se běžně pohybují. Kolikrát také vidíme, že nám po cestách okolo jezdí lidé na čtyřkolkách nebo horských kolech.

Jaký postoj zaujímáte k horolezcům?

Tisá je Mekkou pro horolezce. Jsou mezi nimi dvě kategorie, stejně jako mezi lidmi. První jsou ti slušní, kteří pravidla dodržují. Druhou skupinou jsou tací, kteří se tak nechovají a například nerespektují, že 24 hodin po dešti by se po skalách lézt nemělo. Dochází pak k erozi a k ničení skal. To jsou všechno věci, které nám vadí, ale velmi těžko je můžeme ovlivnit.

Není už počet turistů pro vaši malou obec hraniční?

V Tisé je klidněji ve všední den než v sobotu a v neděli, kdy se sem nahrnou turisté. Chceme mezi tím udělat rozumnou rovnováhu, nikomu se nelíbí, když je Tisá přelidněná. Negativně vnímáme nárazové zahlcení obce návštěvníky o víkendech, v době konání akcí a s tím související nedostatek parkovacích míst. Teď proto připravujeme parkoviště v Ostrově i přímo v Tisé.

Proč nemáte v tak turisticky vyhledávané obci informační centrum?

V informačním centru musíte zaměstnat člověka, a pokud centru nedáte ještě i nějakou přidanou hodnotu ve smyslu třeba prodeje domácích produktů, tak se neuživí. Informační centrum jsme nahradili jiným způsobem. V loňském roce jsme zprovoznili samostatný webový portál www.turistikatisa.cz s cílem představit návštěvníkům další zajímavá místa v okolí Tisé se záměrem zklidnit centrum obce a aby skály nebyly přeplněné. Jsou na nich věci jako webkamery, restaurace, ubytování a další. Na webu jsou vyznačené i další stezky, které je možné navštívit. Třeba stezka za historií Ostrova. V době sezony jsme volně zpřístupnili wi-fi na parkovišti u kostela v centru obce, takže se lidé mohou k těmto informacím dostat.

Velká část turistů k vám míří z Německa. Nenapadlo vás spolupracovat s některou z německých obcí?

Několikrát jsme se pokoušeli navázat kontakty na německou stranu. Ty celky, které tam jsou, jsou ale příliš velké. Naše tisícihlavá obec pro ně není partnerem. Sousední obec, kde je nejbližší radnice, je Bad Gottleuba, Pirna nebo Königstein, a to jsou velká města. Chtěli bychom navázat spolupráci alespoň přes školu, kterou tady máme už 90 let, kam chodí 120 dětí od 1. do 9. třídy. Nebo přes hasiče. Zatím jsme to ale neuměli uchopit.

Návštěvnost skal - počet platících

2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018



Celkem: 27 900 - 31 326 - 35 384 - 35 780 - 35 620



Dospělí: 20 400 - 24 524 - 27 502 - 27 041 - 27 105

Děti: 7 500 - 6 802 - 7 882 - 8 729 - 8 515