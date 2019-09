Začali jsme v Káthmándú, hlavním městě Nepálu. Aklimatizace šokem. Procházka káthmándskými uličkami napoví, o čem je poznávání tohoto regionu. Stúpy a chrámy vás zavedou do tajů buddhismu a hinduismu, které jsou tak příznačné pro život místního obyvatelstva. Káthmándú bylo kdysi podhorskou vesničkou, dnes vás překvapí typickým ruchem křivolakých uliček, kde je stezka cestou a cesta chodníkem. Směs staré dřevořezbářské a cihlové architektury, pestrobarevné oblečení Nepálců, obchodnický duch, vůně a pachy, špína a duchovní čistota.

Naše pouť vede z turistického Thamelu, plného pašmínových a trekerských obchůdků, přes místa která mnozí cestující marně hledají v knižních turistických průvodcích, až na královské náměstí Durbar, kde potkáte svaté muže, krávy, holuby, ale i jedinou žijící bohyni naší planety - Kumari. V nejsvětějším městě nepálského hinduismu stoji chrám, který navštěvují poutníci z celého hinduistického světa. Přítomnost jogínů nebo sádhuů, všudypřítomné opice, ceremonie spalování hinduistických zesnulých. Pohřeb je tu obecnou a veřejnou záležitostí, hoří spalovny na ghátech.

Neskutečný výhled

Přesun z Káthmándú do Pokhary. Asi dvě stě nepálských kilometrů. Před třiceti lety se tato cesta dala absolvovat pouze s poníky nebo buvolím spřežením a trvala 10-12 dnů. My to zvládneme za osm hodin. Je to jediná cesta napříč touto zemí. Dovolí nám dotknout se nefalšovaného Nepálu, který není jen o himálajských horách.

Jsme v Pokhaře. Blíže se k úpatí Himálaje dostanete už jen jako trekaři či horolezci. Za ideálního počasí je z každého koutu tohoto klidného města vidět annapurnský masiv s osmitisícovkami Annapurna I, ale i dominantou Pokhary, posvátným vrchem Machapuchare. Ten pohled je neskutečný, my jsme v nadmořské výšce 800 m n. m. a díváme se na vrcholek tyčící se ve výšce 8091 m n. m. Největší převýšení planety. Plavba na druhém největším jezeře Nepálu Phewa a malý krásný trek k Pagodě světového míru, tyčící se nad městem.

LUBOŠ SEDLÁČEK