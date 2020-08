„Nedovedli jsme si představit, že bychom zrušili letošní turistickou sezonu. Udělali jsme proto všechno, aby se nakonec mohla uskutečnit,“ říká tuniský ministr turistiky a řemeslné výroby Mohamed Ali Toumi.

Tunisko hned na počátku koronavirové epidemie zavedlo přísná epidemiologická opatření a na několik měsíců zcela uzavřelo zemi. „Výskyt choroby a její šíření se evidentně podařilo Tunisku včas zastavit,“ říká provozní ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas.

Výsledek se dostavil a na počátku letní sezony Evropská unie označila Tunisko za bezpečnou zemi. Na rozdíl od jiných destinací – Turecka, Egypta nebo Maroka. Proto mohlo Tunisko přivítat turisty z Evropy.

Češi si museli počkat až do počátku srpna, a to proto, že z pohledu Tuniska patří Česko mezi středně rizikové země. „Jednání nebyla jednoduchá, ale protože české turisty tu mají rádi a mají tu dobrou pověst, podařilo se vyjednat výjimku pro organizované zájezdy,“ uvádí český velvyslanec v Tunisku Jan Vyčítal.

Tato výjimka platí i nyní, kdy Tunisko zavedlo nutnost covidových testů pro všechny návštěvníky ze zahraničí. Češi přijíždějící s cestovkami ale testy stále nepotřebují.

Personál s rouškami i dezinfekční boxy

Dokonce se tu téměř obejdete i bez roušek. Potřeba jsou jen na cestu letadlem a autobusem do hotelu. Opačné je to ze strany hotelového personálu, kde jsou roušky a stálá dezinfekce bez výjimky povinné. Čím vyšší kategorie hotelu, tím jde snaha o bezinfekční prostředí dál. V hotelu Golden Tulip v Hammametu se do dezinfekčního boxu odkládají třeba i propisovačky po podepsání registrace do hotelu nebo plastové klíče od pokojů.

Samozřejmostí jsou odstupy lehátek na plážích, obsluha u švédských stolů a podobná opatření, kterých si turista téměř ani nevšimne, ale jež zvyšují bezpečnost pobytu v Tunisku.

Pro Tunis je turistika jedním z klíčových odvětví ekonomiky, a proto země dělá všechno pro to, aby ji udržela i v dnešní době v chodu.

„Obrovskou výhodou Tuniska je, že je tu velmi dlouhá sezona a v moři se tu dá koupat až do listopadu,“ říká Rušikvas z CK Blue Style, která jako jedna z největších českých cestovek už do Tuniska prodala tisíce zájezdů. „Pokud se Česko od září znovu „zarouškuje“, může být příjemné strávit dovolenou bez roušek v Tunisku,“ dodává.

Pomoc demokracii

Pro českého turistu, který o své dovolené trochu přemýšlí, má vedle dobré ceny, mnoha památek v čele s Kartágem, dovolená v Tunisku další velké plus. Svými penězi totiž podpoří další fungování jediné „evropské“ demokracie v arabském světě, kterou se Tunisko stalo během arabského jara. „I když se sezona povede, bude mít Tunisko tak polovinu příjmů z turistiky proti předchozím rokům,“ říká velvyslanec Vyčítal. „Každý turista je tu opravdu vítán.“