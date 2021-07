Turecko, plným názvem Turecká republika, je stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě. Na severovýchodě hraničí s Gruzií, na východě s Arménií, Ázerbájdžánem a Íránem, na jihovýchodě s Irákem a Sýrií. Z jihu omývá břehy Turecka Středozemní moře, ze západu Egejské moře.

Čechy vyhledávané Turecko je mimo jiné považováno za takové muzeum pod širým nebem, takže na své si zde přijdou milovníci památek.

„Ti, kteří mají pro změnu rádi adrenalin, těm doporučujeme vyrazit na výlet Kaňoning a rafting, který zvládnou i děti a je to naprosto úchvatný zážitek. Turecké pohoří, kde si tento výlet užijete, je poměrně zalesněné, tedy zelené, oproti tomu voda v kaňonu průzračně čistá. Tento zážitek opravdu stojí za to,“ říká Ilona Topolová, mluvčí CK Blue Style.

Turecko je známé pro svoji vysokou úroveň služeb, skvělou gastronomii, orientální kulturu. Jsou zde krásné přírodní úkazy a máte možnost si naplánovat jak dovolenou městského typu (Alanya), tak resortového typu, například na tureckém pobřeží. Mezi nejoblíbenější místa patří Side, Alanya, Kemer, Belek a Konakli.

OBLÍBENÁ LETOVISKA

Belek

Belek je klidné a moderní letovisko s luxusními hotelovými resorty umístěnými přímo u zhruba 12 kilometrů dlouhé písčité pláže. V posledních letech poutá pozornost těch, kteří patří mezi golfové nadšence. Zdejší greeny jsou totiž vlajkovou lodí tureckého golfu. Díky rozmanitosti hřišť si zahraje úplně každý, bez ohledu na úroveň, znalosti či věkovou kategorii.

Lara

Letovisko je součástí Antalye a rozkládá se na jihozápadě země. Je zároveň součástí městské čtvrti, která je proslavena jako tzv. turecké Las Vegas, a to díky pestrému nočnímu životu. Letovisko se pyšní dvanáctikilometrovou písčito-oblázkovou pláží.

Kemer

Nachází se jižně od města Antalya. I díky tomu, že leží na úpatí pohoří Taurus, patří k nejkrásnějším a nejvíce zeleným oblastem Turecké riviéry. „Vzhledem k velmi nízkému dopravnímu ruchu jde o tichou zónu, vhodnou pro náročnější klientelu. Nalezneme zde množství

obchodů, restaurací, barů a také přístav, kde kotví výletní lodě a jachty z celého světa,“ popisuje lokalitu Ilona Topolová.

Alanya

Atraktivní Alanya je nejvýchodnějším letoviskem riviéry. Místní dominantou je středověká pevnost, pod níž se nachází přístav s osmihrannou Červenou věží. Pláže jsou převážně písčité, některé s hrubozrnným pískem. Ve východní části jsou na některých úsecích v moři kamenné plochy, avšak všude je vybudován písčitý nebo oblázkový vstup do moře. Právě v Alanyi se nachází nejproslulejší pláž Turecké riviéry - Kleopatřina pláž.

„V současné době se často mění podmínky k cestování ze dne na den. Proto je důležité sledovat webové stránky cestovních kanceláří, které zájezdy do Turecka nabízejí a které okamžitě reagují na všechna opatření, která jsou nařízena. Stejně tak je tomu i u naší cestovní kanceláře,” vysvětluje Ilona Topolová z CK Blue Style. Právě tato cestovní kancelář aktualizuje bezpečnostní opatření ke všem destinacím na denní bázi a pomáhá tak klientům orientovat se v často složitých úřednických textech.

Tip odborníka: Lenka Pátek, obchodní ředitelka CK Blue Style

Když se řekne Turecko, okamžitě mě napadne cukrárna Mado café ve městě Antalya. To se prostě opravdu musí zažít! Zkusíte zde nejlepší zmrzlinu a zákusky široko daleko. Pro milovníky nákupů mám radu – nenakupujte rádoby značkové zboží, ale navštivte obchody s tureckými značkami, které jsou velmi kvalitní, příjemné a za super peníze. Třeba LC Waikiki nebo LTB. Nakoupíte zde kvalitní oblečení pro sebe i děti za pár korun. Kdo má rád zábavu a adrenalin, tak by určitě neměl vynechat návštěvu Land of Legends. Je to takový turecký Disneyland u Beleku.

Co se týče ubytování, tak mým favoritem je Hotel Turquoise 5*. Tento luxusní hotel s krásnou zahradou a prostornou písčitou pláží je skutečnou zárukou pro ideální dovolenou. Hotel nabízí široké spektrum služeb od sportovních a zábavních animačních programů až po výtečné restaurace, kde díky konceptu Ultra All Inclusive máte možnost pochutnávat si na vybraných specialitách a pít osvěžující drinky 24 hodin denně.