Nejvelkoryseji se vrhne do podpory turistického ruchu hlavní město, které zároveň nejvíce pociťuje ztráty způsobené úbytkem zahraničních hostů. Na projekt „V Praze jako doma“ město vyčlenilo 100 milionů korun. Turisté budou za každou noc pobytu dostávat body a za ně pak získají slevy na vstupy do nejrůznějších zařízení.

Turistické karty

Také Brno počítá s pomocí cestovnímu ruchu. Cílem je prezentovat a podporovat to nejlepší, co v Brně je a co mohou návštěvníci zažít. „Aktuálně připravujeme marketingovou kampaň, která má za hlavní cíl nastartovat cestovní ruch v Brně a na jižní Moravě,“ uvedla zastupitelka Kristýna Černá s tím, že město rovněž podpoří turistickou kartu Brnopas.

Ani třetí největší město nezůstává pozadu a s hoteliéry i zástupci atraktivit dojednává možnosti, jak návštěvníkům pobyt v Ostravě zvýhodnit. „Připravujeme program pro podporu turismu ve městě, který předpokládá, že návštěvník Ostravy, který se ve městě oficiálně ubytuje, obdrží zdarma kartu zajišťující atraktivní slevy v hlavních turistických atrakcích,“ prozradil primátor Tomáš Macura.

Jedním z nejvíce postižených měst kvůli koronaviru jsou Karlovy Vary, které jsou jako lázeňské město na cestovním ruchu závislé. A právě proto už tamní zastupitelé odsouhlasili, že město uvolní na znovuoživení lázní 45 milionů korun. Podle ředitele karlovarského Infocentra půjde velká část těchto peněz na marketingovou kampaň, nebo třeba na slevové vouchery pro turisty.

Karlovy Vary:

Zvýhodněné balíčky pro turisty, kteří se ubytují na dvě a více nocí, chystají i České Budějovice. V nabídce mají být třeba 50 procentní slevy na vstupné nebo MHD zdarma pro návštěvu blízkých lokalit.

Pod hlavičkou Visit Plzeň chystá kampaň západočeská metropole. Pro podporu hotelů a penzionů také připravuje systém slev na vybrané aktivity pro ubytované hosty.

„Zároveň také město vypsalo v rámci programu „Plzeňská 12“ grant na podporu akcí, které mají potenciál přilákat do Plzně návštěvníky z jiných regionů,“ doplnila Helena Mařanová z organizace Plzeň TURISMUS.

Turistické cíle v Plzni:

Na koně či vyhlídky

Management turistické oblasti Pardubicko se od letošního roku zaměřuje na propagaci regionu s nosným tématem koní. Cílem je vytvořit image Pardubicka coby turisticky atraktivní lokality pro výlety za koňmi, do přírody, k aktivnímu trávení dovolené. Stěžejní je v tomto ohledu dostihové závodiště v Pardubicích, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, město Pardubice a vysoká koncentrace rančů a jízdáren v regionu.

Celou řadu projektů pro turisty chystají v Ústí na Labem. Jde třeba o vybudování vyhlídkového altánu v Krásném Březně s výhledem na Labské údolí, nové vyhlídky na Střekově nebo veřejných grilovacích míst v parcích na Severní Terase.

„Oddělení cestovního ruchu plánuje rovněž slavnostní otevření zrenovované naučné stezky Bertino údolí s komentovanou procházkou až na Erbenovu vyhlídku. Otevřena bude nová geocachingová trasa Dlouhonohých skřítků pro rodiny s dětmi,“ přiblížila mluvčí Romana Macová.

Na nové prohlídkové okruhy, geolokační hry pro rodiny s dětmi i kulturní večery na Horním náměstí chce vsadit Olomouc. „Turisté, kteří se ve městě ubytují na více než jednu noc, dostanou jako bonus Olomouc region Card na volné vstupy a jízdy městskou hromadnou dopravou,“ informovala náměstkyně pro cestovní ruch, kulturu a sport Markéta Záleská.

Olomouc:

Zlín chce svoji nabídku turistického vyžití nově představit na webu www.ic-zlin.cz a také prostřednictvím instagramu, kde hodlá zaktualizovat svou nabídku. Využije také uvolňování protipandemických omezení pro uskutečnění akcí jako jsou Zlínské filmové léto, jarmarky či Mezinárodní festival outdoorových filmů. „V přípravě jsou také nové tiskoviny, jako třeba zážitkový průvodce Rozvaž se ve Zlíně,“ uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.