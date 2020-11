Známé i utajené skvosty lze nalézt napříč celým Libereckým krajem. Své podzimní kouzlo má řada oblastí, ať už se jedná o Jizerské a Lužické hory, Český ráj, Máchův kraj či Krkonoše. Aktuálně jsou plné turistů. Pro ty, kteří už jsou přesyceni známými cíli, si Liberecký kraj připravil 21 tipů na místa, která čekají na své objevení a doposud unikala pozornosti návštěvníků.

„Tato mimořádná a pro společenský život nepříznivá doba naopak přeje rodinnému životu a společně strávenému času. Vyjít si s rodinou na výlet je možné v každé části našeho kraje. Máme tu spoustu krásných míst,“ řekla radní kraje Květa Vinklátová. Návštěvníci tak mohou vyrazit například na Tichánkovu rozhlednu na vrchu Tábor, Palackého stezku či do okolí Vysokého nad Jizerou. Další tipy na výlet hejtmanství prezentuje na svém webu.

Také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nabízí na svých stránkách zájemcům tipy na výlety a zajímavé trasy. Cestu si našli turisté do Lužických hor, a to převážně na exponovaná místa jako Sloní kameny či Luž. Ta nyní láká i na novou rozhlednu, která stojí na německé straně kopce. S rostoucí návštěvností se objevily i problémy, z nichž odpadky nepatří k těm zásadním.

„Poházené odpadky se dají uklidit. Někteří návštěvníci si ale zkracují výšlapy a vznikají tak nové cestičky. To pak vede k narušení půdního pokryvu a následné erozi,“ zdůraznil vedoucí Správy CHKO Lužické hory Tomáš Besta.

Jak sám předpokládá, nárůst počtu návštěvníků má souvislost s lockdownem a uzavřením obchodů. „Někteří lidé se do nich po znovuotevření opět vrátí. Přesto věřím, že někteří z nich zůstanou věrní. My rozhodně vítáme ukázněné milovníky přírody,“ doplnil Besta. Kroky lidí míří i do Českého ráje, kde se potýkají s velkým množstvím odpadků a hlavně nedostatečností parkovacích kapacit. Obdobně na tom je i Krkonošský národní park.

Destinační agentura České Švýcarsko spustila kampaň, jejímž cílem je upozornit na negativní aspekty turismu během letní sezony a zároveň ukázat, že na podzimní a zimní návštěvníky čeká řada kulturních i přírodních zajímavostí, navíc bez davů či nepříjemností s parkováním. ‚‚Rádi bychom, aby si návštěvníci uvědomili, že plánováním dovolené v mimosezóně pomáhají zmírnit nápor na křehké ekosystémy národního parku a zároveň podporují lokální ekonomiku, která mimo léto strádá,“ podotkl ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd.

Chtějí do UNESCO

O unikátnosti přírody v Libereckém kraji svědčí i aspirace Jizerskohorských bučin na seznam UNESCO. V případě úspěchu by se jednalo o první přírodní lokalitu v celé České republice. Nedávno sem zavítali i zástupci organizace. „Ukázali jsme jim centrální část bučin nad Viničnou cestou a dle jejich následných slov byli z prohlídky nadšeni,“ podotkl Ondřej Petrovský z Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. „Kdyby se tak stalo a uspěli bychom, jednalo by se opravdu o unikát,“ dodal ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Relativně rozsáhlá oblast v Jizerských horách představuje výjimečnou lokalitu, která nebyla nijak zásadně ovlivněna zásahy člověka ani ekologickou katastrofou, která Jizerky koncem minulého století postihla. „Najdeme zde unikátní a v republice největší komplex bukového a smíšeného lesa, kde stáří některých stromů dosahuje i 200 let,“ podotkl Petrovský.

Ten věří, že právě bučiny mohou sloužit jako názorná ukázka toho, že zásahy člověka nevedou vždy ke zlepšení přírody. „Také je potřeba nabídnout turistům i méně exponovaná místa Jizerských hor tak, aby se nápor lidí rozložil na větší území. A Jizerky mají rozhodně co nabídnout i v dalších lokalitách,“ dodal.