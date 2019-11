"Kvůli intenzivní těžbě nemohla přes Javořici vést už ani trasa našich turistických pochodů na začátku listopadu. Proto jsme nakonec vymysleli novou trasu kolem Telče. Zamítavé stanovisko od Lesů ČR přišlo však také v případě silvestrovského výstupu. Takže se řešilo, co s tím. Pro mě jako pro hlavního organizátora hromadné akce je to jasné. Pokud nemám povolení, nemohou nic dělat. Je jasné, že i když výstup nebude, lidé na Javořici stejně půjdou sami," potvrdil předseda Klubu českých turistů Telč Vladimír Mazal.

Do situace se proto vložili další organizátoři z Mrákotína a Studené. "Byl jsem o tom jednat se zástupci Lesů ČR, ale rozhodnutí se nezměnilo. Lesníci, kteří mají tento úsek na starost, od akce dali ruce pryč. Požádal jsem o pomoc i účastníka silvestrovského výstupu, senátora Miloše Vystrčila, zda by se s tím nedalo něco dělat, ale už tomu nedávám žádnou naději," sdělil mrákotínský starosta Miroslav Požár.

Jelikož obce nechtějí o tradiční a oblíbenou akci po jednadvaceti letech přijít, řeší další variantu. "S místostarostou Studené Pavlem Škodou probereme možnost, která se nabízí. Tedy, že by se silvestrovský výstup konal, ale cíl s občerstvením by byl už pod lesem u Světlé. Každopádně času na organizaci už moc nezbývá. Uvidíme, jak to tedy dopadne," dodal Požár.

Své zamítavé stanovisko Lesy ČR zdůvodňují tím, že lidem v místě hrozí nebezpečí. Na Javořici se totiž těží a ještě bude těžit velký objem dřeva, v lesích a na lesních cestách se pohybuje těžební technika - harvestory, traktory a desítky vyvážecích a odvozních souprav. "Veřejná akce letos v těchto lesích s ohledem na bezpečnost účastníků není možná a vzhledem k rozsahu kalamity to zřejmě bude obdobné i v příštím roce. Chápeme, že se jedná o tradiční akci, toto rozhodnutí jsme učinili s veškerou zodpovědností lesního hospodáře. Věříme, že to veřejnost pochopí," vyjádřila se mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. .

Vyhledávané místo pro výlety

Silvestrovský výstup na Javořici se loni konal pojednadvacáté, v posledních letech se ho účastní kolem pěti tisíc lidí. V prosinci je Javořice vyhledávaným místem pro výlety nejen v poslední den roku, ale už o Vánocích a mezi svátky. Na nejvyšší kopec Vysočiny lidé chodí a jezdí například ze Studené, Mrákotína, Řásné, Telče, Lhotky, Kaliště, Klatovce, Počátek a dalších míst.

Tradici výstupů založil Antonín Fučík ze Studené, účastníky prvních ročníků by se dalo spočítat na prstech obou rukou. Jejich počet ale postupně narůstal, z desítek a stovek se staly tisíce. Silvestrovský výstup na Javořici připomíná spisovatelku Vlastu Javořickou. Autorka románů a povídek z venkova se narodila v nedaleké Studené v roce 1890.