Odborníci se ve výzkumu soustředili na to, kdo jsou návštěvníci Brna, proč do města přijíždí či jak město vnímají. Podobný výzkum už se děl i v roce 2017. „Důvod návštěvy se příliš nemění. Tři čtvrtiny turistů navštívili Brno alespoň částečně z rekreačních důvodů. Hlavními lákadly jsou Špilberk, centrum města a Petrov,“ uvedli výzkumníci v závěrečné zprávě. Podle nich jsou pro Brno typické krátkodobé návštěvy a většina návštěvníků se do města hodlá i vrátit.



Takový úmysl má například i mladá Slovenka Anna Jurigová, která Brno navštívila již dvakrát. „Ráda bych do Brna zajela s partou pobavit se. Při první návštěvě se mi nejvíc líbilo na Špilberku, podruhé jsem byla na festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis a ocenila jsem, že tehdy žilo celé město. V centru byly i další akce,“ zmínila návštěvnice.

Živé a pohodové centrum

Podle odbornice na cestovní ruch z Ústavu managementu Mendelovy univerzity Idy Rašovské může Brno turisty přitáhnout na atmosféru v centru města. „Stotožňuji se s tím, na co do Brna lákají instituce zaměřené na cestovní ruch, tedy že přednostmi města jsou živé a pohodové centrum města, dobře dostupné služby a příjemná atmosféra. Brno se od jiných měst může odlišit třeba bohatou kulturní scénou,“ zmínila Rašovská.



Již dříve zkoumala image města v očích mladých turistů studentka Mendelovy univerzity Tereza Ostřanská. I z výsledků její práce vyplynulo, že mladí návštěvníci město vnímají jako energické a živé, negativně ale pohlíží na čistotu. Město by podle ní mělo také například zapracovat na podpoře unikátní architektury.



Podle manažera marketingu brněnského Turistického informačního centra Jana Gerycha architektura patří mezi body, skrze které se instituce snaží do města přilákat turisty. „Klíčová slova v kontextu brněnských lákadel jsou architektura, gastronomie, živé centrum a mladé město. Snažíme se Brno prezentovat jako pohodové, akční a především autentické moravské centrum,“ uvedl.

Zároveň zmínil, že cílovými skupinami jsou pro instituci mladí lidé a takzvané opuštěné hnízdo. „Jde o páry, jejichž děti už se osamostatnily a umožnily tak rodičům opět cestovat,“ poznamenal Gerych.

Jednodenní návštěvy



Z výsledků výzkumu agentury Focus vyplývá také to, že Brno i nadále zůstává městem zejména pro jednodenní návštěvy. Většina lidí si cestu organizuje sama a téměř polovina návštěvníků, kteří v šetření odpověděli, do města přijelo na doporučení či pozvání známých.



I návštěvnice Magdalena Pineros dala při návštěvě na radu kamarádky. „Brnem mě provedla jedna z mých nejbližších přítelkyň, která věděla, která zákoutí se mi budou líbit, do jaké restaurace mě vzít a jak mi přiblížit životný styl města. Brno jsem navštívila zrovna v době vánočních trhů a z města si pamatuji vynikající jídlo, moderní podniky či nezávislé obchody, jenom to nejlepší,“ zhodnotila žena.