Kde se letošní bitva odehraje?

To nejdůležitější se odehraje na louce pod Horkou. Bitva v tomto rozsahu odpovídá prostoru, který tam je k dispozici. Diváci budou stát na kopečku a vojáci budou bojovat na louce pod nimi, takže budou mít dobrý výhled a přehled. Rozsah bitvy bude obdobný jako v roce 2018.

Bude se bitva proti minulému roku v něčem lišit?

V minulém roce zahrnovala ještě pochod z Terezína. Letos budou vojska pochodovat přes Libouchec a Tisou. Vojáci budou kopírovat trasu, kterou tehdy v roce 1813 absolvovali. Ve čtvrtek dorazí vojáci do prostoru pod Horkou, kde si rozdělají tábory. Další změnou je to, že letos bude tábor výrazně blíže bojišti. Loni byla tato vzdálenost zhruba kilometr, což se ukázalo jako nešťastné řešení.

Doprovodný program začíná už v pátek, co se bude dít?

V pátek ve večerních hodinách proběhne uvítací pochod městem Chlumec, který bude zakončený promítáním na náměstí. Hudební skupina Divokej Bill zde loni během bitvy natáčela videoklip, který budou moci lidé vidět.

Samotná bitva začíná v sobotu, že?

Ano, začátek bitvy je naplánovaný na 15. hodinu a je rozdělená na dva úseky, což byla i ve skutečnosti. Stejně jako minulý rok bude bitva doplněná o komentář pana Bureše. Diváci tedy budou po celou dobu detailně informovaní, co se právě na bojišti děje, kdo proti komu bojuje.

Kolik vojáků bude bojovat?

Měli bychom mít okolo 250 vojáků různých národností, několik desítek koní a také kanony. Vojáci říkali, že to bude lepší než minulý rok, takže se mají diváci na co těšit. Vojáci si budou vařit v dobových kotlících a bydlet ve stanech.

Jak je to s financováním této akce?

Rozpočet je lehce přes půl milionu korun. Podařilo se nám sehnat od kraje 400 tisíc korun, dalších 170 tisíc korun dá město Chlumec.

Loni jste říkal, že pokud se bitva povede, budete usilovat o zařazení do Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Jak situace dopadla?

Loňský ročník se i přes deštivé počasí vydařil, přišlo zhruba 2 tisíce lidí. Vedení Ústeckého kraje akci vyhodnotilo jako povedenou, proto nám i letos dalo částku 400 tisíc. Do Rodinného stříbra jsme se zatím nezapsali.

Pokud by kraj rozhodl o zařazení bitvy do Rodinného stříbra, co by to znamenalo?

Na akce, které jsou v tomto seznamu, přispívá kraj pravidelně. V současné době musíme kraj vždy žádat a nevíme, zda nám přispěje a v jaké výši. Pokud bychom dotaci nedostali, tak rozsah bitvy by byl daleko menší, nebo by nebyla vůbec. Naše město by si s velkou pravděpodobností nemohlo dovolit uvolnit tolik finančních prostředků na tuto akci.

Co konkrétně zajišťuje město Chlumec?

Připravuje prostory, na nichž se bude bitva konat. Louku pod horkou jsme museli posekat a částečně oplotit. Ve spolupráci s historickým spolkem města Bíliny dojde k postavení kulis a domků, které se později zapálí. Zároveň také zajišťujeme požární a lékařskou službu, sociální zařízení, elektřinu nebo vodu.

Jak důležitou roli hraje počasí?

Důležitou, doufám, že počasí bude dobré. Loni se bitva konala za deště a větru, což byla škoda. Nepříznivé počasí totiž dokáže velké množství návštěvníků, zejména rodičů s dětmi, odradit.

Mohou se diváci těšit na zajímavého hosta?

Václav Vydra bude i letos v roli generála Karla Filipa Schwarzenberga. Kromě bitvy se účastní také pochodu okolními vesnicemi. Máme pořízené video z předchozí bitvy a je jasně vidět, že si to užívá. Má koně rád, je na něm jako doma.

Za kolik lidí byste byl rád?

Jsme si vědomi limitů, které Chlumec má. Chceme, aby lidé dobře viděli, zároveň řešíme parkovací místa. Viděl bych to na tisíc až dva tisíce lidí.

Budete i letos pokládat věnce u památníků?

Ano, tato akce nás se starosty okolních obcí čeká v pátek. Začínáme u Okřídleného lva v Chlumci, pak se přesuneme na Varvažov, kde jsou dva památníky, a pak nakonec budeme v Přestanově.