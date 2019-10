„Rozhlednu na Jedové pamatuji ještě jako chlapec. Bylo mi osm devět let, když jsem na ni lezl. Pak byla zbourána,“ vzpomínal místostarosta Dolan Jan Doležel na jednoduchou dřevěnou vyhlídkovou věž, která stála na vrcholu kopce v místní části Pohořany na konci 40. let minulého století.

Podle místních musela rozhledna postavená v 19. století pryč, protože rušila signál z vedle stojícího radiového vysílače. „Byla za tím armáda. Z rozhledny bylo dobře vidět do nově vzniklého vojenského prostoru Libavá,“ poukázal místostarosta Doležel.

Je opravdu něco vidět

Pozemek na Jedové ležící v katastru Pohořan, místní části Dolan, vlastní Česká obec sokolská, s níž už zástupci obce jednali o možnosti postavit na místě bývalé vyhlídkové věže rozhlednu novou. „Nejsou proti. Máme předběžný příslib sokolů, že by vyšli vstříc,“ těšil se Doležel.

Dolany chtějí obnovit vyhlídku na Jedové v rámci rozvoje turistického ruchu, jehož podporu má současná vláda v obci v programovém prohlášení. Pohořany jsou vyhledávaným místem rekreace a cílem víkendových výletníků nejen z Olomouce.

Na úpatí Jedové se kříží několik turistických tras. Klub českých turistů zde pořádá například silvestrovský výšlap. „Hlavně! Na rozdíl od celé řady jiných vyhlídek, je z tohoto místa opravdu něco vidět,“ pousmál se místostarosta.

Inspirace z Bruntálska

Zástupci obce už byli na výzvědech a pro inspiraci po celém Česku. Chtěli si udělat lepší představu o současných možnostech a typech vyhlídek do krajiny.

Do oka jim nejvíce padla rozhledna Na Vyhlídce na sousedním Bruntálsku. Před pěti lety ji vybudovala Obec Dolní Moravice za 8,5 milionu korun – více než 6 milionů korun pokryla evropská dotace.„Provedení nás velice zaujalo. Jedná se o železobetonový tubus obložený modřínovým dřevem,“ popisoval místostarosta.

Projekt a kompletní prováděcí dokumentaci by chtěla mít obec na stole v průběhu příštího roku. Pak požádat o povolení stavět na "plošině" vzdálené 50 až 60 metrů od vysílače. „Zpracování projektové dokumentace dáme do rozpočtu na příští rok. Stavět bychom chtěli možná už v dalším roce, kdy se pokusíme získat dotaci. Do konce současného volebního období by mělo být hotovo,“ uvažoval místostarosta.

Rozhlednový boom

V Olomouckém kraji v posledních letech vyrůstá jedna rozhledna za druhou. Na konci minulého roku byla dokončena Kopaninka v Repechách, v krajině Drahanské vrchoviny. Výška dřevěné stavby se železným schodištěm je 22 metrů. Turisté se mohou kochat pohledy do krajiny z osmnácti metrů.

Vloni na podzim otevřel také Ski areál Kraličák dřevěnou rozhlednu s ocelovými prvky na kopci Štvanice v nadmořské výšce 866 metrů. Vyhlídka je ve výšce 38 metrů.

Velkým lákadlem je rozhledna na Velkém Kosíři v nadmořské výšce 442 metrů s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 metrů. Otevřena byla v roce 2013. O čtyři roky později však byla uzavřena z technických důvodů – kvůli vadám na ukotvení schodiště. Zprovozněna byla vloni v létě a od té doby funguje bezproblémově.

Zřejmě nejsledovanější je roky skloňovaný záměr postavit rozhlednu na vrcholu Králického Sněžníku, kde vyhlídková věž existovala do 70. let minulého století. Realizace snu mnoha turistů a noční mory ochranářů je na dohled. Letos na jaře získal spolek obcí na přeshraniční projekt evropskou dotaci.