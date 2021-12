Původně zde bylo 24 klášterů, z nichž dnes zůstalo pouze šest. Je potřeba poznamenat, že se zde platí vstupné, za návštěvu každého kláštera v nové sezoně zaplatíte 3 až 5 eur. Na prohlídku si vyčleňte minimálně 5 hodin, ať nemusíte nikam spěchat a užijete si i okouzlující scenérii místní přírody.

Z pohledu řady turistů je tento skvost opomíjen, protože je hodiny vzdálen od nejbližšího letiště. Vedle auta se zde dostanete vlakem či autobusem, ale počítejte s tím, že vám cesta například z Atén zabere přes čtyři hodiny času.

Za nejlepší období návštěvy je považováno jaro či podzim, jelikož v létě místo čelí náporu zájezdových autobusů. I tak je optimální být na místě již brzy ráno, aby bylo dostatek času si vychutnat tento vizuální i duchovní zážitek.

S tím souvisí i dress code. Je potřeba myslet na to, že příliš letní oblečení ze zde při návštěvě klášterů nehodí. Proto by návštěvníci neměli zapomenout přibalit do batohu kalhoty, dámy pak dlouhou sukni překrývající dolní končetiny v šortkách i šátek přes holá ramena.

Místo je zajímavé i tím, že se zde rychle mění počasí – zatímco během dopoledne se můžete směle opalovat, po obědě budete prakticky z ničeho nic potřebovat deštník.

Za dechberoucí je považován místní západ slunce, kdy je však potřeba dbát na osobní bezpečí ve skaliskách a s tím spojené vybavení i fyzickou zdatnost, protože zde je opravdu tma.

Bez blízkých letišť jsou vaše jediné možnosti, jak se dostat do Meteory, autobusem nebo vlakem. Dosažení Meteory vlakem z Atén zahrnuje pomalý regionální vlak do města Kalambaka. Kalambaka je základní město pro většinu cestovatelů, protože se nachází na úpatí krásných skal Meteora.

Z Atén jezdí jednou denně přímý vlak, který cestu zvládne za méně než 5 hodin. Kromě toho existuje několik pomalejších vlaků z Atén a Soluně, které se spojují přes Palaeofarsalos.

Pokud jde o autobus , existuje denní autobus, který spojuje hlavní město s Kalambakou, přičemž cesta tam trvá přibližně stejnou dobu.

Meteora



- Vstup do každého kláštera je 3 € – to znamená, že celkem za návštěvu všech šesti klášterů utratíte 18 € na osobu.



- Znát (dress) code: Ženy jsou povinny nosit dlouhou sukni a zahalovat si ramena, zatímco muži nesmí nosit šortky. V praxi jsem viděl několik mužů v šortkách, ale všechny ženy byly nuceny nosit sukni (kterou, pokud ji nemáte, dostanete u vchodu do každého kláštera zdarma).



- „Překonat“ zájezdové autobusy opravdu nejde – většina klášterů otevírá v 9:00 a v 9:30 už jsou autobusy u jejich dveří. Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout davům, je cestovat mimo sezónu nebo trávit čas v klášterech, které jsou obtížněji přístupné (o tom se dozvíte níže).



- Tato oblast Řecka je vystavena velkému dešti! – Během okamžiku můžete přejít ze slunečního svitu do prudkého deště. Buďte připraveni tím, že si ověříte předpověď počasí, vezměte si s sebou deštník a buďte připraveni udržet své věci (např. fotoaparát, tašku) v suchu.