1. Historické centrum Prahy Běžně v obležení turistů, zejména v době první vlny koronavirové pandemie pak úplně prázdné. Historické centrum Prahy bylo do seznamu UNESCO zapsáno z České republiky mezi prvními, už v roce 1992. Zatímco dříve šlo zejména o Pražský hrad a okolí, od roku 2010 má punc slavného seznamu i Průhonický zámecký park. Ten je výjimečný třeba obří sbírkou rododendronů. Ovšem Pražský hrad se pyšní ještě i jiným zápisem do seznamu známého po celém světě. Jako největší souvislý hradní komplex je totiž zapsán v Guinessově knize rekordů.

2. Historické centrum Českého Krumlova

Tady je to krásný, jako v Krumlově! Hláška ze známé komedie Slunce, seno, erotika už zlidověla. Krásu Krumlova si rok poté, co film uzřel světlo světa, všimli i v UNESCU. Společně s Prahou se tak od roku 1992 pyšní krumlovský zámek a historické centrum zápisem do seznamu. Před několika lety ale hrozilo, že zámek, který je po Pražském hradě druhým českým nejrozhlehlejším zámeckým komplexem a nabízí třeba unikátní barokní divadlo, o čest být v UNESCO přijde. Jablkem sváru se stalo otáčivé hlediště v zámecké zahradě.

3. Historické centrum Telče

Do třetice všeho dobrého, řekli si v UNESCO a v roce 1992 se tak do seznamu dostala hned tři města. Kromě Prahy a Českého Krumlova si prestiž vysloužilo historické centrum Telče. „Telčské domy byly původně vybudované ze dřeva. Po požáru ve čtrnáctém století ale bylo město přestavěné z kamene," uvádí se na oficiálních stránkách seznamu UNESCO. Telč je rovněž oblíbenou filmařskou lokací a lidé jej tak znají z mnoha pohádek. Točila se tam třeba Pyšná princezna nebo Z pekla štěstí.

4. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Od roku 1994 se počet českých památek zapsaných v seznamu rozšířil na čtyři. Novým přírůstkem se stal barokní kostel postaven na Zelené hoře, vršku u Žďáru nad Sázavou. Projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini - Aichel. Jenže současný klenot zažil i temná období. Koncem osmnáctého století, za vlády Josefa II. přišel o střechu a k obnovení nepomohla ani uspořádaná veřejná sbírka. Obnovy se barokní chrám dočkal až ve druhé polovině minulého století.

5. Historické centrum Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

V devadesátých letech přibývaly české zápisy v seznamu UNESCO rok po roce. Už v roce 1995 tak následovalo historické centrum Kutné Hory a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. O bohatství středověkého královského města se postaraly stříbrné doly. V kutnohorském chrámu sv. Barbory se nacházejí fresky zobrazující život ve městě. „Tento umělecký kus měl významný vliv na architekturu střední Evropy," stojí ve zdůvodnění o zápisu na stránkách UNESCA.

6. Lednicko-valtický areál

Když se na jihu Moravy každoročně vyhodnocují nejnavštěvovanější místa, již několik posledních let se nestalo, že by žebříčku nevévodil Lednicko-valtický areál. Místo oblibují milovníci historie, cyklistiky, ale i dlouhých procházek. V letošní turistické sezoně návštěvníci mohou zamířit například do čerstvě definitivně zrekonstruovaného minaretu. Ten Alois Josef I. podle pověsti nechal vybudovat tak říkajíc na truc, jelikož mu nebylo dovoleno nechat postavit kostel. Jelikož Lednice byla sídlem Lichtenštejnů, rod vede i v současnosti se státem spor o to, komu má patřit. Areál je v seznamu od roku 1996.

7. Zámek se zahradami v Kroměříži

Kulturní památkou je od roku 1998, na seznamu UNESCO se octl o tři roky později. Kroměřížský arcibiskupský zámek a přilehlá Podzámecká zahrada jsou často řazeny mezi perly Moravy. Zahrada je vždy upravená do posledního detailu. „Obsahuje řadu romantických staveb a cenných dřevin i působivé části s upravenými květinovými záhony," uvedli zástupci Národního památkového ústavu na webu.

8. Vesnická památková rezervace v Holašovicích

Jediná vesnice v celé republice o sobě může prohlásit, že je zapsaná v tak prestižním seznamu, jako je UNESCO. Soustava sto dvaceti budov je postavená ve stylu takzvaného selského baroka. Zástupci Holašovic svoji obec sami označují jako typickou jihočeskou vesnici. V obci dlouhá léta pořádají Selské slavnosti, a pokud to koronavirová pandemie dovolí, uskutečnit by se měly i letos.

9. Zámek v Litomyšli

Na začátku příběhu renesančního zámku v Litomyšli stála láska. Zámek totiž dal zbudovat nejvyšší kancléř Království českého Vratislav II. z Pernštejna jako dar pro milovanou ženu Marii Manrique de Lara. Zámek postupně vlastnilo několik šlechtických rodů. Do seznamu UNESCO byl zapsán v roce 1999.

10. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Dnes umělecký klenot, ze kterého se tají dech. Kdysi pozůstatek utrpení. V první rok nového tisíciletí se do seznamu UNESCO dostal Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Jeho vybudování ale předcházely dva hrozivé roky. Moravu totiž zasáhla velká morová epidemie. V letech 1716 až 1754 proto umělci a řemeslníci vystavěli nejvyšší český sloup na centrálním olomouckém náměstí. Jeho součástí je i malá kaple.

11. Vila Tugendhat

Když si mladí manželé Tugendhatovi v době první republiky v brněnských Černých Polích nechávali od vyhlášeného Miese van der Rohe postavit dům, zřejmě netušili, že ona budova jednou proslaví Brno po celém světě. Slavná vila Tugendhat je v seznamu UNESCO od roku 2001. Než se jí dostalo této pocty, a v dalších letech i kompletní rekonstrukce, měla pohnutý osud. Její původní majitelé museli prchnout před nacismem do zahraničí, následně ji poničilo gestapo a i osvobozující sovětská armáda. Po válce se pak stala třeba rehabilitačním centrem. Nejvýraznější rekonstrukci se podařilo dokončit až v roce 2012. Vila inspirovala román Skleněný pokoj.

12. Třebíčská židovská čtvrť, židovský hřbitov v Třebíči, bazilika svatého Prokopa

Svědkem výměny hodnot a kultury dvou entit, křesťanské a židovské, se stala Třebíč. Tak píší zástupci UNESCO o důvodech, proč se od roku 2003 stala Třebíč součástí seznamu. Její židovský hřbitov patří mezi nejzachovalejší v Evropě, bazilika svatého Prokopa je pak významná svou architekturou. Po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány do seznamu.

13. Hornická krajina Erzgebirge/Krušnohoří

Region, který zahrnuje celkem dvaadvacet oblastí, patří mezi nejmladší české zápisy v seznamu UNESCO. Respektive jde o česko-německý zápis. Hornická krajina se totiž rozkládá většinově v Sasku. Pět oblastí se nachází v českém Krušnohoří. Jsou to Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy - Horní Blatná - Boží Dar, Rudá věž smrti, Hornická kulturní krajina Háj - Kovářská - Mědník a Hornická kulturní krajina Krupka. „V oblasti se nepřetržitě těžilo po osm set let," připomněli zástupci UNESCO na webu.

14. Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zároveň s Hornickou krajinou Krušnohoří se v roce 2019 dostal na seznam kladrubský hřebčín. Domov nejstaršího původního českého plemene koní, koně starokladrubského. Zvířata z hřebčína jsou známá po celém světě. Zástupci UNESCO ocenili také dlouhou a zajímavou historii místa.