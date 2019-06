„V západní Evropě začínají elektrokola nahrazovat ta klasická, alespoň u určité části populace. Tento trend nás potká, Českou republiku čeká v této oblasti opravdu velký boom,“ řekl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Síť nabíjecích stanic v Jeseníkách vzniká kolem dálkových tras. „Rozmístění navazuje na dálkové trasy, aby si je lidé konečně mohli projet. Existuje například čarodějnická cyklotrasa, ale celou si ji projelo možná několik nadšenců. Dálkové trasy se moc nejezdí. S elektrokolem je budou moci lidé nádherně projet,“ poznamenal Tomáš Rak.

DVĚ DESÍTKY STANIC

Rozmístění dvaceti nabíjecích stanic v Jeseníkách vyjde na 1,1 milionu korun, ať už vzniknou v Olomouckém nebo Moravskoslezském kraji. Rozmístění nabíječek bude cykloturisty směřovat do určitých oblastí a z jiných oblastí je naopak odkloní. „V některých místech nabíječky nechceme. Jsou to lokality, které chceme ochránit, aby se tam boom cykloturistů negativně neprojevil. Jedná se například o Praděd nebo Rychlebské hory. Na Dlouhých Stráních stanice naopak bude, protože to odpovídá zaměření místa. A pak jsou lokality, kde podpořit turistický ruch chceme,“ objasnil Tomáš Rak.

Podle Mariana Bodnára, který v Jeseníku provozuje půjčovnu elektrokol, o ně zájem lidí roste a i technologicky jdou tyto dopravní prostředky velmi dopředu. Jako obrovský handicap však vnímá, že na Jesenicku existuje málo bezpečných tras.

„Lidi posílám na jeden, možná dva okruhy, kde se trochu vyhnou hlavním silnicím. Lidé nechtějí jezdit na elektrokolech po hlavních cestách,“ řekl.

Samostatnou stezku pro cyklisty vidí jako velmi potřebnou například ve směru do Ramzové nebo přes sedlo Pomezí.

„Třeba silnice Ramzová Jeseník je v mapách zaznačena jako páteřní moravská cyklostezka. Je ale strašně frekventovaná, jezdí tam i kamiony. Přitom tam není ani upozornění, že by tam mohl být zvýšený pohyb cyklistů. Tatáž situace je na Pomezí,“ upozornil na úseky, které jsou podle něj nejvíce kritické.