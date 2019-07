Expozici představil v sobotu v zámecké jízdárně v Litomyšli její autor architekt Petr Šimr, který roky sbírá stavebnice, ze kterých tvoří podle své fantazie. Svými výtvory se navíc zapsal do České knihy rekordů a kuriozit, a to hned třikrát.

„Má největší sbírku výrobků Kovozávody Semily, která čítá 80 exponátů. Dalším rekordem je největší sbírka stavebnic Seva. Máme spočítáno 115 kusů stavebnic, které byly běžně k dostání na trhu a navíc se mu podařilo shromáždit i 13 stavebnic, které byly jen jako prototyp a do prodeje se nedostaly. Třetí rekord a z mého pohledu nejzajímavější záležitost je, že Petr Šimr dokázal ze Sevy vytvořit 93 vlastních modelů. Musel vymyslet, co bude dělat, jak to postaví a jak využije standardní dílky,“ sdělil rozhodčí Josef Vaněk z agentury Dobrý den z Pelhřimova.

Sběratel lega

Architekt Petr Šimr je okouzlen stavebnicemi od dětství. „S Legem si hraji od čtyř let a se Sevou asi 18 měsíců. První mojí stavebnicí bylo Lego v plastovém kufříku s devíti přihrádkami, kde byly basic kostky. To bylo úplně super, ale bohužel to už dnes nedělají,“ říká sběratel.

Asi do 19 let aktivně z Lega stavěl, a to hlavně modely kamionů, vozidel, ale i do detailů vypracované 3D modely rodinných domů, vil a kostelů. „Díky své fantazii a stavebnímu nadání jsem vystudoval střední odbornou školu stavební v oblasti pozemního stavitelství a byl úspěšně přijat na Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze,“ vzpomíná Petr Šimr.

Lego sbírá dál, má zhruba pět a půl tisíce exponátů a navíc samostatnou sbírku Lego Technic. Na podzim roku 2017 ale propadl české stavebnici Seva.

„Kontaktoval jsem vedení firmy, že mám zájem tvořit vlastní věci a zařadit jejich tovární sety na svoji výstavu. Zároveň mě baví, že je to levná česká stavebnice. Usmívali se, že si dělám šoufky, ale já tehdy nakoupil celé jejich dostupné portfolio. Kupuji 300 až 350 tisíc kostek ročně. Zkouším od každého tématu něco, domy, zvířata, auta. Seva dosud neměla pásová vozidla, tak jsem zkusil poskládat pásovou nápravu. Líbí se mi Seva vaříme, tak jsem na ni navázal a postavil kompletní servis, talíře i jídlo,“ popisuje autor výstavy.

Kariéra designéra

Petr Šimr odmalička snil o kariéře designéra stavebnice Lego. Ale česká Seva ho nakonec uhranula mnohem víc. „Momentálně jsem externím designérem přímo pro Sevu. Od prvních nákupů kostek mě výrobce sledoval a letos mě pozvali do firmy a nabídli mi spolupráci,“ podotýká Petr Šimr.

A se stavebnicemi rozhodně nekončí, plánů má dost. „V ateliéru mám asi 300 tisíc kostek, plus v autě jsou nové kostky, ze kterých budu stavět diorama druhé světové války, rekonstrukci největší tankové bitvy u Kurska. A chci postavit také vylodění v Normandii,“ prozrazuje autor výstavy Svět kostiček.

ZAJÍMAVOSTI NA VÝSTAVĚ:



Retrokoutek – sbírka výrobního portfolia Kovozávody Semily. Jde o zakladatele české stavebnice Seva, výrobce, hraček, her a domácích potřeb. Nejstarší exponáty jsou ze 60. let.



Mozaikové obrazy Petra Diblíka – český rekordman staví mozaiky a je autorem největšího QR kódu.



Hráč golfu v životní velikosti.



Největší sbírka Lego Technic v ČR i na Slovensku, možná dokonce v Evropě.



Díla Tomáše Kašpaříka – rekordman postavil z kostek pohyblivé ruské kolo a „ledové“ sochy

TIP PRO VÁS:



Chcete hodně muziky za málo peněz? Potom si určitě kupte na výstavu Svět kostiček v Litomyšli sdruženou vstupenku za 170 korun. Podíváte se s ní na výstavu Svět kostiček, na prohlídku zámku a také na nejkrásnější vyhlídku v Litomyšli do piaristického kostela. A k tomu ještě dostanete druhé kafe zdarma!