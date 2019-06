Z Prahy do Lužné pojede speciální vlak s lokomotivou kyklop. Po oba dva víkendové dny bude odjíždět z pražského hlavního nádraží v 8.54 a pojede přes Prahu-Zličín, Hostivici, Kladno a Stochov. Příjezd do Lužné je naplánován na 11.13.

V sobotu i neděli se uskuteční také dvě vyhlídkové parní jízdy z Lužné do Rakovníka a zpět (odjezdy z Lužné v 9.47 a 13.48, z Rakovníka v 10.35 a 14.35). V čele této soupravy pojede lokomotiva 354.195 „všudybylka“.

Parní lokomotiva Všudybylka:

Do Lužné pojede krokodýl

Netradiční vozidlo nasadí dráhy také na spoji z Lužné do Jirkova a zpět. Spěšný vlak Sp 1678 (Lužná u R. 14.23 – Jirkov 15.52) a vlak Sp 1679 (Jirkov 16.01 – Lužná u R. 17.29) zajistí v sobotu a neděli motorový vůz krokodýl.

Během víkendové akce v luženském železničním muzeu se návštěvníci setkají s následujícími motorovými vozidly: 751.001, 751.002, 731.001, 742.701, 743.001, 753.001, 759.002, 770.001, 810.002, 825.001, 842.001, 843.001, 850.001 a 854.001.

Jízdenky na zvláštní vlak s kyklopem z Prahy hl.n. do Lužné u Rakovníka a zpět je možné koupit v předprodeji u všech pokladen ČD. Jízdní doklady na parní vlaky z Lužné do Rakovníka a zpět budou v prodeji pouze ve vlaku.

Ceník jednosměrných jízdenek

Praha hl.n. až Hostivice – Lužná u R. nebo naopak: 160 korun / děti 6 až 15 let 100 korun

Kladno až Stochov – Lužná u R. nebo naopak: 100 korun / děti 6 až 15 let 80 korun

Lužná u R. – Rakovník nebo naopak: jednotné jízdné 60 korun



Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení. Ve zvláštních vlacích neplatí žádné slevy ani tarifní výhody. Nelze v nich přepravovat kola ani kočárky.