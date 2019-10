„Práce na novém Lanáčku jsme rozdělili na dvě etapy a první by měla být hotova do dvou týdnů, takže bychom chtěli ještě během října zahájit zkušební provoz,“ informoval Eduard Hrabalík z Lanového centra Proud.

„Podle počasí. Jinak bychom otevřeli až obě dvě etapy v příštím roce na jaře,“ dodal.

Původní Lanáček „visel“ na stromech v lese. Ten v této části zoologické zahrady přestal existovat. Co nezničil kůrovec, dokonala vichřice letos na jaře. Nosné stromy zlomila.

Společnost, která lanové centrum v zoo provozuje, proto nechala vypracovat nový projekt Lanáčku postaveného na sloupech.

Areál nabídne podobné lanové překážky, pod kterými budou záchytné sítě. Návštěvníci nebudou potřebovat k jištění úvazky. „Tyto překážky budou doplněny o lávky a překážky ve výšce šesti, sedmi metrů. Také dvě dlouhé lanovky,“ popisoval Hrabalík.

Provozovatel adrenalinové atrakce počítá se zdražením vstupného ze 60 na 70 korun, vzhledem k investici do nového areálu, která přesáhla čtyři miliony korun. Nově však nabídne vyžití i dospělým.

„Areál byl doposud učen pouze dětem od tří do 11 let. Nově jsou všechny překážky, celý Lanáček postaven tak, že se mohou zapojit i rodiče. Ponecháváme pouze spodní věkovou hranici tří let,“ uvedl jednatel společnosti s tím, že do budoucna v lanovém parku přibudou ještě další prvky.

GALERIE: "Vyholená" olomoucká zoo ze země a z výšky

Padlo 800 stromů

Kůrovcová kalamita, ale především březnová vichřice Eberhard, napáchala v areálu Zoo Olomouc obrovské škody. Větší katastrofě nečelila zoo od svého vzniku v roce 1956.

V areálu padlo 800 stromů, které poškodily střechy ubikací a oplocení. Z výběhů uteklo několik zvířat, které už pracovníci zoo pochytali. Například kozorožce lapili u Velké Bystřice.

„Odchytávali se postupně, denně se chodili krmit, byli monitorování pomocí fotopastí, a i díky usedlíkům z oblasti Velké Bystřice se jejich odchyt podařilo zrealizovat. Dva kozorožce dokonce naši zaměstnanci dostihli v bezprostřední blízkosti jedné z chat,“ popisovala na jaře zooložka Jitka Vokurková.

Náklady na obnovu odhadla zoo až na 10 milionů korun. Oplocení výběhů je postupně opravováno. Smrkový les, po kterém zůstala holina, nahradí les smíšený. Pomoci mohou i samotní návštěvníci, například prostřednictvím dárcovských DMS zpráv, příspěvkem do pokladničky v zoo nebo zasláním částky na krizový účet.