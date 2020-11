Tuzemské cestovní kanceláře (CK) přes pandemii koronaviru sledují vysoký zájem o vánoční a silvestrovské pobyty v Egyptě či Spojených arabských emirátech (SAE). Zájezdy navzdory trvajícím omezením v cestování některé CK vrátily před časem do prodeje, další velké kanceláře se nyní přidávají, jiné pracují na rozšíření nabídky. O exotické dovolené je nyní zájem, Češi poptávají například Zanzibar. Vyplývá to z odpovědí CK na dotaz ČTK.

Pohled na hotelový komplex v egyptské Hurgadě - Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Fischer a Exim Tours nově nabízejí silvestrovské zájezdy v SAE a vánoční a silvestrovské pobyty v Egyptě. "U Emirátů řadu klientů odrazovala povinnost testovat se už před odletem. Do prodeje jsme proto zařadili silvestrovské pobyty s charterovým letem, u kterého testy povinné nejsou. Klienti tedy nemusí platit test před odletem, otestováni budou zdarma po příletu na letišti. Pokud by bylo testování na covid povinné i po příletu do České republiky, zajistíme ho našim klientům za výhodnější cenu 990 korun," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.