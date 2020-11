„Není nám lhostejné, že by spousta kvalitních řemeslníků a lokálních výrobců přišla o podstatnou část svých ročních příjmů. Zároveň chceme návštěvníkům našeho virtuálního tržiště i letos umožnit výběr originálních dárků a dopřát jim krásné Vánoce plné ručně vyráběných vánočních dekorací a milých drobností,“ vysvětluje koordinátorka trhu Eva Kulková důvody, které organizátory vedly k uspořádání této akce.

A jak virtuální tržiště funguje? Na webových stránkách Virtuálního vánočního trhu zamekzdar.cz si můžete podle kategorie vybrat prodejce, jehož zboží vás zaujalo, následně budete přesměrováni přímo na jeho e-shop, kde si objednáte a zaplatíte. Do poznámky při objednávce nezapomeňte zadat „osobní odběr na zámeckém trhu“. Zakoupené zboží si následně vyzvednete od 4. do 6. prosince přímo na žďárském zámku. Výhodou je, že si můžete objednat libovolné dárky od různých prodejců a nebudete platit dopravu. Objednávat můžete až do konce listopadu.

Zdroj: Vysočina Tourism

Organizátoři slibují, že v případě příznivé epidemiologické situace připraví pro návštěvníky zámku během výdejních prosincových dnů také prodej teplých vánočních dobrot a pravou vánoční atmosféru.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism