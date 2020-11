Velké Karlovice – horský ráj na Valašsku!

Série #světovéČesko / Je to obec s pozoruhodnými přírodními krásami, památkami a stavbami původní roubené architektury a rozsáhlou nabídkou služeb pro turisty. Žije zde kolem 2400 obyvatel, ale rozhodně nečekejte žádnou malou dědinku. Naopak, katastr Velkých Karlovic je opravdu velký, z jednoho konce na druhý je to až 12 km. Typickým rysem obce je osídlení soustředěné kolem Vsetínské Bečvy a zabíhající také do řady bočních údolí, k obci patří také samoty rozeseté po úbočích.

Foto: m-ARK - Soláň

Takto popsal Velké Karlovice český spisovatel Svatopluk Čech v roce 1881:

„ … Vidím dlouhé údolí, utvořené řetězem různotvárných hor, oddělených od sebe tichými údolíčky a pokrytých různobarevnými pruhy rolí, zelenými pastvinami a hlavně krásnými temnými lesy. A celou délkou toho údolí, po sklonech okolních vrchů i na dně jeho roztroušeny jsou sivé chaty dřevěné, tu jednotlivě, tu v párku k sobě přitulené, tam po třech skupené a toliko na jednom místě, uprostřed údolí, ve větší chumáč sražené, z něhož se vypíná šedivý dřevěný kostel s červeně natřenou vížkou, jako pastýř toho rozptýleného stáda…“ Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - kostel Panny Marie Sněžné Dnešní Velké Karlovice nemají typickou náves, ale hned několik dílčích center. To první leží na začátku údolí Pluskovec. Kdysi dávno, v polovině 18. století, když se místní rozhodovali, do kterého místa postaví nový kostel, začalo v jinak letním měsíci srpnu sněžit. A nasněžilo právě na dolní konec údolí Pluskovec. A místní tento jev přijali jako pokyn shůry – a postavili sem kostel Panny Marie Sněžné. Je to kostel ojedinělý. Je celodřevěný, má půdorys rovnoramenného kříže a k jeho stavbě, která byla dokončena v roce 1754, nebylo použito jediného hřebíku. Nedaleko kostela se nachází turistické informační centrum, Karlovské muzeum i železniční stanice Velké Karlovice – zastávka (vlaky sem jezdí ze Vsetína a jsou připraveny na dopravu jízdních kol). Dále v údolí pak lyžařské svahy v létě využívané jako bike aréna, vyhledávané hotely, penziony, chalupy, restaurace, zařízení pro relaxaci a sport. A taky areál se dřevěnými sochami u kaple sv. Huberta či trasa Elingerka, nazvaná dle hlavní postavy televizního seriálu Doktor Martin, který zde měl svou filmovou ordinaci. Dalším centrum Velkých Karlovic je na počátku miloňovského údolí. Jednak zde stojí obecní úřad, ale jsou zde i důležité objekty, jako lékárna, kino, obchod či hospody. A údolím vede cyklotrasa na hřeben Vsetínských Beskyd i k 24 metrů vysoké rozhledně Miloňová, z níž si Velké Karlovice snadno prohlédnete z nadhledu. Kratší výstupová trasa na rozhlednu vede z Léskového, které leží na východním konci Velkých Karlovic. Z pohledu turisty je centrem Velkých Karlovic právě Léskové. Je zde největší koncentrace ubytovacích zařízení, řada restaurací a dokonce malý pivovar. Vede odtud cesta nejen na rozhlednu Miloňová, tak i k pralesu Razula, což je jedna z nejstarších rezervací v ČR. Některé stromy zde mají více než 300 let. Jsou zde vyznačeny místní vycházkové okruhy pro pěší, začíná zde již zmíněná cyklostezka Bečva, v zimě se to tady hemží lyžaři, v létě cyklisty a pěšími turisty. Pro děti je zde několik hřišť, Kulíškova naučná stezka, fotografové ocení fotostezku s návodem, jak fotit krásné snímky, někoho může bavit pečení valašských frgálů, které jsou zde doma. Každý rok na podzim je tato část Velkých Karlovic místem konání proslulého Karlovského gastrofestivalu. Velké Karlovice jsou také známé velkým množstvím drobných církevních staveb. Napočítáte zde dvacet osm kaplí, křížů a zvonic. Jejich polohu i doporučené trasy k nim poskytne turistické informační centrum. Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - zvonice na Soláňi Na závěr jsme si nechali Valašský Olymp, horu malířů a umělců Soláň. Leží na hřebeni Vsetínských Beskyd na rozmezí katastru tří obcí – Hutiska-Solance, Karolinky a Velkých Karlovic. Krajina Soláně a okolí okouzlila nejednoho umělce, dnes je zdejším neformálním centrem Zvonice Soláň s turistickým informačním centrem a galerií. Návštěvníci zde najdou nejen křižovatku turistických tras a místa s oku lahodícími výhledy do krajiny, ale také zázemí pro nocleh, stravování, relaxaci a sportovní vyžití. Zdroj: m-ARK - Velké Karlovice v zimě Zdroj: Východní Morava Zdroj: Zlínský kraj Více tipů najdete na vychodni-morava.cz. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb. Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

Autor: Komerční sdělení