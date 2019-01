Sambuca není jediným italským městem, jež s podobnou nabídkou přišlo, a přesto je tento případ v mnohém jiný.

„Na rozdíl od ostatních měst, která toto udělala pouze kvůli propagandě, radnice všechny domy prodávané za jedno euro vlastní,“ cituje server CNN místostarostu Sambucy Giuseppeho Cacioppa.

„Nejsme zprostředkovatelé, kteří spolupracují se starými a novými vlastníky. Chcete ten dům, v mžiku jej dostanete,“ říká.

Build My Home Homes in Sicily are selling for $1 Sambuca for a buck — this could be the destination real estate deal of 2019. pic.twitter.com/rZWsHXlphB