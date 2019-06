Charakteristika: turistická řeka vhodná pro vícedenní putování, v některých úsecích divočejší, ale zvládnou ji i děti

Doporučený úsek/ideální počet dní: Kynšperk-Vojkovice/4 dny

Oblíbené kempy: tábořiště Hubertus, kemp Nechranice, kemp U Jezu, vodácké tábořiště Baron

Co si užít: Ohře nabízí vodákům dobrodružnější sjezd. Lidé se projedou kolem zajímavých míst, jako jsou Kynšperk, hrad Loket či Karlovy Vary. Vodáky čeká překonávání peřejí, nejhezčí jsou v okolí Svatošských skal, nejznámější peřej Hubertus ale leží o kus dál. Pozor by si měli dát lidé na většině jezů, jelikož jsou některé z nich nebezpečné.

Berounka

Charakteristika: nenáročná odpočinková řeka vhodná pro začátečníky i rodiny s dětmi

Doporučený úsek/ideální počet dní: Nadryby – zadní Třebáň/6 dní

Oblíbené kempy: veřejné tábořiště U dolanského mostu, tábořiště U přívozu, tábořiště Planá

Co si užít: Klidná plavba krásnou volnou přírodou je to hlavní, co vodákům Berounka nabízí. Lidé se oprostí i od hluku aut, protože silnice jsou od řeky často poměrně vzdálené. Od pádlování si lidé mohou odpočinout na mnoha památkách, které řeku lemují, nedaleko leží například známé hrady Křivoklát či Karlštejn. Ale pozor, řeka je líná a třeba s rafty se zde pořádně nadřete!

Otava

Charakteristika: kromě prvního úseku ideální pro nezkušené vodáky a rodiny s dětmi

Doporučený úsek/ideální počet dní: Sušice – Zvíkovské Podhradí/4 dny

Oblíbené kempy: kemp Horažďovice-Lipky, tábořiště Rosenauerův mlýn, tábořiště Hoštice, kemp Slaník

Co si užít: Velmi zkušení vodáci si užijí hned první úsek toku řeky, mezi Čeňkovou pilou a Radešovem, kde si zařádí na rychlé vodě s velkými vlnami. Ale pro rodiny s dětmi je vhodné začínat sjezd až v Sušici. Odtud už řeka patří i začátečníkům, na úseku do Putimi se mohou těšit na jednu velkou peřej. Odpočinout si mohou zájemci při návštěvě Sušice či Písku.

Lužnice

Charakteristika: pohodová a klidná řeka vhodná i pro začátečníky a děti

Doporučený úsek/ideální počet dní: Suchdol nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí/4 dny

Oblíbené kempy: tábořiště Soukeník, kemp Lužnice, kemp Majdalena, tábořiště Harrachovka

Co si užít: Řeka nabízí dvě varianty, protože se rozděluje na Novou a Starou. Nová řeka nabízí lidem téměř třináctikilometrový uměle vybudovaný úsek s dostatkem vody a částí plavby po Nežárce. Stará řeka s sebou nese větší dobrodružství v podobě popadaných kmenů a náročné pádlování přes rybník Rožmberk.

Vltava

Charakteristika: prakticky stále sjízdná řeka s klidnějšími i divokými úseky, přeplněná lidmi

Doporučený úsek/ideální počet dní: Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou/4 dny

Oblíbené kempy: kemp Vyšší Brod, tábořiště U tří veverek, kemp Rožmberk, kemp Český Krumlov-Nové Spolí, kemp Zlatá koruna, kemp Branná

Co si užít: Nejnavštěvovanější česká řeka Vltava nabízí právě díky velkému počtu vodáků široký výběr kempů a tábořišť, ale i nejrůznějších naléváren třeba přímo na řece. Lidé si užijí plavbu u známých jihočeských památek, oblíbený je sjezd jezu v Českém Krumlově, plavba a návštěva hradu Rožmberk či klášter Zlatá koruna. Pravověrnými vodáky je Vltava

v létě nenáviděná, turisty milovaná.

Dyje

Charakteristika: klidná řeka vhodná i pro začátečníky

Doporučený úsek/ideální počet dní: Znojmo – Novomlýnská nádrž/3 dny

Oblíbené kempy: kempy Znojmo, Hrádek

Co si užít: Nový hit posledních let. Plavbu uprostřed přírody, meandry připomínající Lužnici si lidé vychutnávají na řece Dyji v pohraničí s Rakouskem. Krásné je začít v jednom z nejmalebnějších moravských měst Znojmě a pak už plujete přírodní rezervací Meandry Dyje, kde narazíte třeba na divoké husy.

Jizera

Charakteristika: náročnější řeka vhodná pro zkušenější vodáky

Doporučený úsek/ideální počet dní: Malá Skála – lázně Toušeň/4 dny

Oblíbené kempy: kemp Dolánky

Co si užít: Pro méně zkušené vodáky je vhodný úsek od Malé Skály, kde se mohou těšit zejména na cvičnou peřej v Benátkách nad Jizerou, kterou tvoří rozbitý jez. Výhodou Jizery je poměrně malé množství vodáků, s ním spojenou nevýhodou pro zhýčkané je ale malý počet tábořišť.

Divoká Orlice a Orlice

Charakteristika: nenáročná řeka vhodná i pro začátečníky

Doporučený úsek/ideální počet dní: Kostelec – Týniště nad Orlicí – Krňovice/2 dny

Oblíbené kempy: autokemp Orlice

Co si užít: Plavbu Divokou Orlicí, která po soutoku s Tichou Orlicí vytváří řeku Orlice, si užijí zejména milovníci klidu a lidmi téměř nepolíbené přírody. Vodáci se mohou těšit na nenáročnou plavbu meandrujícím tokem, již mohou spojit s pozorováním vodního ptactva nebo zastávkami na písčitých plážích. Největší výhodou řeky je velká vzdálenost od městské zástavby a silnic.

Sázava

Charakteristika: jedna z nejkrásnějších řek vhodná pro všechny typy vodáků

Doporučený úsek/ideální počet dní: Zruč nad Sázavou – Pikovice/6 dní

Oblíbené kempy: chatový kemp V rákosí, kemp Stvořidla

Co si užít: Jedna z nejoblíbenějších českých řek si popularitu mezi vodáky vysloužila hlavně díky Jaroslavu Foglarovi a v dolní části mezi obcemi Krhanice a Pikovice. Vodáci si vyberou z velkého množství kempů, na zastávce na zámku ve Zruči se mohou vydat do vodáckého muzea, podél řeky vede známá železniční trať „Posázavský Pacifik“.

Morava

Charakteristika: nížinný tok bez peřejí vhodnější na většině toku pro zkušenější vodáky

Doporučený úsek/ideální počet dní: Postřelmov-Olomouc/4 dny

Oblíbené kempy: tábořiště Tydra, stodola Nové Mlýny

Co si užít: Kdo si chce užít cestu chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, nebo se dokonce kochat pohledem na bobry, může vyrazit splavovat Moravu. Řeka patří k méně přeplněným, proto si lidé užijí klidnou a nerušenou plavbu přírodou. Plavba Litovelským Pomoravím je ale v některých obdobích zakázaná a plujete odkloněnými rameny.