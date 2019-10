Domorodí obyvatelé považují horu Uluru uprostřed národního parku v pouštní části Austrálie za posvátné místo. Po letech snah prosadili s platností od včerejška uzavření jejího vrcholku pro turisty.

Australská hora Uluru, známá také jako Ayersova skála | Foto: Pixabay

Je to jen skála, nic víc, kroutili hlavou turisté z celého světa, kteří se na poslední chvíli snažili v obrovském množství vystoupit na rudě zářící horu Uluru ve střední Austrálii. Skalní masiv, který vystupuje nad rovinatou pouštní krajinu o několik set metrů, se stal v posledních desítkách let cílem snad všech turistů, kteří do této části Austrálie zavítali.