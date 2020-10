A právě sem zamiřme nejdříve. Toto krajské město, které bylo firmou Baťa vystaveno dle amerického vzoru, vás hned na první pohled zaujme unikátní funkcionalistickou architekturou. Ovšem slavný mrakodrap „jednadvacítka” ani boty zdaleka nejsou jedinými zářezy baťovského fenoménu. Pod značku patřilo na třicet dalších oborů – výroba strojů, letadel, pneumatik, kol, stavebnictví, výroba potravin, textilu, papíru…Firma měla dokonce vlastní banku, nemocnice a filmové studio, školy, obchody i sociální a zdravotní péči. O tomto „ministátu” se dozvíte více na expozici „Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost” v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, přímo v bývalém továrním areálu.

Ano, Vizovice byste rozhodně minout neměli. Zdejší proslulá „valašská medicína” je produktem s dlouhou tradicí. Nemůžeme opomenout fakt, že zdejší likérka byla založena v roce 1894, tedy ve stejném roce, jako firma Baťa. Náhoda? Nemyslíme si. Oba podniky dnes patří mezi světové špičky ve svém oboru. O dalších spojitostech mezi nimi však historie mlčí.

Ve Vizovicích se nabízí prohlídka návštěvnického centra R. Jelínek, která vás provede minulostí i současností firmy, včetně výroby zdejších destilátů. Pokud vám po ní budou nohy sloužit, skočte si ještě na vizovický zámek, do místní čokoládovny nebo do Hasičského muzea. Čokoládu i slivovici můžete vychodit během procházky k Janovu hradu.

Už byste zase vyrazili do přírody? A co takhle na kolo? Ať už jste fandové cyklostezek, nebo jízdy lesem, jste tu správně. Odvážní mohou vyrazit na kultovní Vsetínskou podkovu, 45 km dlouhý hřeben Vsetínských Beskyd, 55 km tvořených hřebenovkou Javorníků vedoucí převážně po česko-slovenské hranici, a návrat do Vsetína. Spíše rekreačním jezdcům se nabízejí zábavné okruhy jak v údolí Vsetínské Bečvy v okolí Velkých Karlovic či Vsetína, tak i na Rožnovsku, které využívají páteřní trasy Cyklostezky Bečva. Pohodovou jízdu zažijete i na cyklostezce kolem Baťova kanálu. Tato 80 km dlouhá, rovinatá cyklostezka spojuje historická města – moravskou Kroměříž a slovenskou Skalicu.

Zlínský kraj se může mimo jiné pochlubit i největšími lázněmi Východní Moravy ležícími v krásné přírodě podhůří Bílých Karpat. Překrásné Lázně Luhačovice nabízí pobyty s ozdravnými a relaxačními procedurami, kterých dnes můžete využít stejně jako kdysi Leoš Janáček, jenž v lázních čerpal energii a zdraví po 25 sezón.

Silné zážitky slibují také prohlídky východomoravských hradů a zámků. Mnohé z nich se staly předmětem zájmu filmařů. Třeba Kroměříž a její Arcibiskupský zámek, kde se natáčel oscarový velkofilm Amadeus nebo film Marie Terezie. Zajeďte si ale také na barokní zámek v Buchlovicích či středověký, nikdy nedobytý hrad Buchlov.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

Více podrobností najdete na objevtevychodnimoravu.cz, vychodni-morava.cz a vmnakole.cz.

