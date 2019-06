Pokud se chystáte autem do zahraničí, je dobré se připravit na to, že ne vždy dopravní předpisy odpovídají těm, které znáte z českých silnic. Vítaným uvolněním může být fakt, že ve většině zemí Evropy lze na rozdíl od Česka řídit s 0,5 promile alkoholu v krvi.

Pozor ale na pojišťovnu, i takové množství může být při nehodě přitěžující okolností. Řidiči by měli být pečliví také v přípravě povinné výbavy. V Česku povinná lékárnička není v řadě zemích nutná, zato si zahraniční policisté mohou při kontrole všimnout chybějících reflexních vest nebo dokonce hasicího přístroje. V následujícím přehledu zjistíte, v jakých zemích si dávat pozor.

Německo

Při cestě na západ od našich hranic se českému řidiči spíše uleví. Na řadě úseků dálnic se dá totiž jezdit neomezenou rychlostí (a dálnice jsou zatím stále zadarmo), ale je potřeba dávat pozor. Doporučená rychlost je 130 km/h., pokud pojedete rychleji a dojde k nehodě, může to znamenat problém při vyjednávání s pojišťovnou. Kuriozitou je fakt, že na dálnici není dovoleno zastavit a je proti předpisům, aby řidiči došlo palivo. Policisté vás tedy v takovém případě „zachrání“, ale následně vypíšou pokutu.

Příjemný je naopak fakt, že mimo dálnice je povolena maximální rychlost 100 km/h., tedy nejvyšší v celé Evropě. Navíc si před cestou můžete dát něco na posilnění, povolený limit je jako ve většině států EU 0,5 promile alkoholu. Při nehodě jde ale opět o přitěžující okolnost. V Německu se dbá na dodržení bezpečné vzdálenosti a policie může trestat i vulgární gesta směrem k ostatním řidičům nebo k ní. Pokud se chystáte navštívit některé z německých měst, je dobré ověřit, zda jeho centrum neobklopuje takzvaná nízkoemisní zóna. V takovém případě musíte mít plaketu, která se lepí na čelní sklo. Lze ji pořídit i na českém STK při předložení technického průkazu.

Rakousko

Rakouští řidiči jsou dobře známi svým úpěnlivým dodržováním rychlosti. Je to dáno vysokou přítomností policie na silnicích a dálnicích, za které se platí ještě tradiční známkou. Tamní vláda ale od loňska testuje na dálnici A1 spojující Vídeň se Salzburgem zvýšení povolené rychlosti na 140 km/h., což si mohou vyzkoušet i čeští turisté směřující na jih do Alp. Naopak při cestě do Itálie narazí před Brenerským průsmykem na stovku. Pozor, pro řidiče je povinné mít v autě reflexní vestu, pro spolucestující je doporučená. Telefonování za jízdy je zakázáno v celé EU, ale v Rakousku vám za ně může přijít pokuta i kvůli fotografii z radaru. Totéž platí pro ty, kteří se v autě nepoutají.

Slovensko

Náš východní soused má podobná silniční pravidla jako my. Přesto se najdou drobné rozdíly. Povinnost mít reflexní vestu platí pro každého, kdo z důvodu poruchy zastaví mimo obec a pohybuje se na vozovce. Stejně jako v Česku také platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Řidiči by si měli dát velký pozor na překračování povolené rychlosti. Na dálnicích a hlavních tazích se pohybují neoznačené policejní vozy nejrůznějších typů a stáří, nejsou tedy tak snadno odhalitelné jako české octavie a superby.

Chorvatsko

Země, která je častým cílem českých turistů, má také podobná pravidla. Najde se ale několik výjimek. Jednou z nich je povinnost mít na palubě hasicí přístroj, týká se to ale pouze vozidel kategorie N (do ní spadají i některá starší osobní auta s mříží v zavazadlovém prostoru). Pozor na fakt, že děti do 12 let musí povinně sedět na zadních sedadlech, jejich výšku chorvatské úřady neřeší. Během letní sezony je dobré počítat nejen se zdražením mýtného na dálnicích, ale také s větší přítomností policistů s radary. Ti obvykle nekompromisně trestají i malé překročení povolené rychlosti.

Slovinsko

Na slovinské cesty si připravte reflexní vesty pro všechny členy posádky, a to tak, aby je měli při ruce. Mít vesty uložené v kufru se nevyplatí, policie vás může pokutovat. Jinak jsou pravidla velmi podobná těm českým, na dálnicích se jezdí 130 km/h., mimo obec 90 km/h. Je možné řídit až s 0,5 promile alkoholu v krvi, ale pokud řidič jeví známky opilosti i tak, může dostat pokutu až do 150 eur. Od 1,1 promile hrozí vězení.

Itálie

Italové jako jedni z mála zavedli zákaz kouření ve voze. To platí ale jen tehdy, pokud v něm jede člověk mladší 18 let nebo těhotná žena. Pokud se chystáte na kola a budete je převážet na nosiči ukotveném na zádi vozu, je povinné mít ho vybaveno pruhovanou reflexní deskou o rozměrech minimálně 50x50 centimetrů. Lékárnička není povinností. Alkohol za volantem je klasicky limitován do 0,5 promile. Českého řidiče může v horských oblastech na severu země příjemně překvapit povolená rychlost v tunelech, která je obvykle 100 km/h., tedy vyšší než v Česku.

Francie

Ve Francii se loni odhodlali ke snížení maximální povole-né rychlosti mimo obce na 80 km/h. Po dlouhých protestech „žlutých vest“, které také demolovaly radary u silnic, se ministr dopravy rozhodl letos povolenou rychlost opět zvýšit na standardních 90 km/h.

Kuriozitou byla před lety i povinnost mít v autě alkoholtester. Také tu vláda po roce zrušila. Stále ale platí, že s problémy se mohou setkat majitelé aut, která mají příliš tmavá boční okna. Při cestě do této země nechte doma také radarový detektor, pouhá přítomnost na palubě vozu se trestá vysokou pokutou. Pozor při objíždění cyklistů, je povinnosmíjet je alespoň o 1,5 metru. Lékárnička ve voze není povinností.

Švýcarsko

Země sýrů, hodinek a čokolády má velmi striktní silniční pravidla, nad jejichž dodržováním bdí nejen policisté ale i tamní řidiči, kteří se někdy odhodlají i k tomu, že hříšníka udávají. Radary hlídající maximální povolenou rychlost na dálnicích a silnicích nemají obvyklou toleranci o 10 km/h.. nad limit tak, jako některé české, a tak může pokuta přijít i za drobné překročení.

Pozor na přenosné GPS, které mají v softwaru nahrané údaje o stacionárních radarech. Jejich přítomnost v autě je přestupek a policie je navíc zabavuje. Ve městě mají tramvaje přednost před auty.