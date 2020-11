Na již sedmý ročník pivní stezky se však můžete vydat i bez ohledu na to, jestli jste pivní fanoušci, či nikoliv. Procházku si vychutná každý nadšený výletník i bez cinkajících lahví v batohu.

Své putování můžete odstartovat ve Vrchlabí, kde se nachází i první pivovar, Pivovarská bašta s minipivovarem Krkonošský medvěd. S vařením tekutého chleba mají místní bohaté zkušenosti, tento um si tady také pěstují už od středověku. Základ zdejší nabídky tvoří klasické české ležáky, ale nebojí se ani speciálů. Co by zátkou dohodil se nachází vaše druhá zastávka, rodinný pivovar Hendrych. Jejich bar i penzion jsou bohužel momentálně uzavřené, ale o potěšení z jejich produkce vás to nepřipraví. Pivo si můžete odnést s sebou v lahvi přímo z přilehlé prodejny.

V blízkém penzionu Andula se nachází domácí minipivovar, a kromě piva Hendrych nabízejí samozřejmě také vlastní produkci – piva Fries z místní krkonošské vody, která mu dodává specifickou chuť u barvu. Toto pivo dokonce získalo ocenění Originální krkonošský produkt. Mají jak světlé a polotmavé ležáky, tak polotmavý Ale, jehož zvláštností je chmelení za studena, karamelová chuť a vůně, ale pozor, také větší procento alkoholu.

Zdroj: KPS - varny minipivovaru Krkonošský medvěd

Odtud vás kroky povedou do Pivovaru Trautenberg, který leží v obci Malá Úpa. Nejmladší z přírůstků do rodiny krkonošských minipivovarů vzal svou roli zodpovědně a rozhodně se staršími kolegy nenechá zahanbit. Vaří pivo bez pasterizace i filtrování, osvěžující, horské a řízné tak akorát ať už jde o spodně kvašený ležák Trautenberk 11, polotmavý speciál Trautenberk 13 nebo svrchně kvašený speciál Trautenberk 14 – APA. Nabídku navíc často obměňují a každý rok si přichystají i něco zvláštního. Tenhle výšlap do výšky 1045 m.n.m. se rozhodně vyplatí.

Zdroj: KPS - Malá Úpa, budova pivovaru Trautenberk

A poslední zastávka vašeho putování? Pecký pivovar! Jejich chloubou a tažným koněm velmi precizní produkce je světlý spodně kvašený ležák Sněžka 12, dále tmavý spodně kvašený speciálu Sněžka 13 nebo IPA tmavší barvy s lehce nasládlou chutí a stupňovitostí 16,03°, kterou vzdává hold naší nejvyšší hoře.

Více podrobností najdete na webu krkonoskapivnistezka.cz.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

kudyznudy.cz

Text: Nina Černá