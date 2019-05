Kromě Hlavního bloku Devět skal tvoří ještě dalších osm skalisek. Od rozcestníku pod Devíti skalami pokračuje výšlap půl kilometru po žluté značce k rozcestí Pod Lisovskou skálou, potom po červené k Lisovské skále v nadmořské výšce 802 metrů. Od Lisovské skály je to 3,5 kilometru k Malinské skále (811 m. n. m.), odkud je dobrý rozhled po okolí.

Po dalším kilometru červená značka dosáhne rozcestníku Dráteničky, nedaleko něj se ve výšce 776 metrů nad mořem vypíná skála Drátník (Dráteničky, Drátenická skála), kterou vyhledávají hlavně horolezci.

Červená značka poté vede na okraj louky svažující se k osadě Blatiny. Vpravo výše na louce stojí čtyři metry vysoký a čtrnáct tun těžký kámen věnovaný novoměstskému horolezci Radku Jarošovi, který právě na Drátníku začínal s horolezectvím. V Blatinách je možné navštívit kavárnu i pražírnu kávy U Hofrů. V kavárně je možné ochutnat originální receptury kávy včetně domácího občerstvení, případně zakoupit různé druhy kávy Hofr.

U odbočky z Blatin vede trasa vlevo na hlavní silnici do kilometr vzdálené osady Milovy. Jedna z cest zpět do Herálce pak směřuje po silnici do Křižánek a dál po zeleném značení.