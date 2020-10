Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, byl klíčovou oblastí určující rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě. Pozornost ale vzbuzuje i z mnoha dalších důvodů.

Z Krušných hor se už od 16. století šířily do celé Evropy i zámoří světově významné vynálezy a inovace. Například z jáchymovského tolaru se na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo, které dalo název dokonce i americkému dolaru. Více než osmisetletá těžba rud však s sebou nesla ještě jeden důsledek – vznik jedinečné krajiny s unikátními montánními neboli hornickými památkami na povrchu i v podzemí s hustou sítí specifických horních měst, které nemají ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu. Mnohé z nich jsou navíc přístupné veřejnosti, otevírá se vám tedy ojedinělá šance nakouknout pod pokličku středověkým horníkům.

Pokud vás netypická krajina i minulost Krušnohoří zaujala, navštivte některou z oblastí tohoto regionu. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník, dalších pět najdeme v Sasku.

Krupka: Důlní díla i středověká architektura

Hornická krajina Krupka je výjimečná zejména středověkými až raně novověkými důlními díly – cín se zde těžil už ve 13.století! Krupka navíc, jako nejstarší cínová hornická oblast v Krušných horách, přispěla k rozvoji a rozšíření technik dobývání cínových rud nejen v Krušných horách, ale i v celé střední Evropě.

Zdroj: Petr Vacek - areál štoly Starý Martin, Krupka

Zdejší těžba rud s sebou nesla i vznik středověkého města, které představuje jeden z nejlépe dochovaných souborů stavebních památek na české straně Krušných hor. Jeho dominantou je hrad Krupka ze 14. století, který založil sám Jan Lucemburský původně jako součást opevnění. Najdete tu ale i množství dalších památkově významných staveb – gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou hornickou zvonicí, gotický kostel sv. Ducha, renesanční kostel sv. Anny a historické měšťanské domy.

Zdroj: Jan Watzek - hrad Krupka, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Krupka se navíc nachází jen několik kilometrů proslulých lázní Teplice, jejichž termální prameny jsou využívány od 11. století a jejichž léčebné účinky především na pohybový aparát poznal i sám Petr I. Veliký, Ludwig van Beethoven či Johann Wolfgang Goethe. Pokud zde trávíte svůj lázeňské pobyt, je Krupka rozhodně výletním cílem číslo jedna.

Zdroj: fotobanka CzechTourism - Lázně Teplice

Z podzemí Mědníku na Klínovec

Když se vydáte od Krupky podél hranic směrem na západ, kousek od Klášterce nad Ohří narazíte na další hornický unikát, vrch Mědník u obce Měděnec, na jehož vrcholu se tyčí barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674. Tento přes 900 metrů vysoký vrchol je mimořádný výjimečnou koncentrací autentických důlních děl, kde se těžilo železo a měď přes čtyři století. Část podzemí Mědníku je dokonce přístupná prostřednictvím štoly Panny Marie Pomocné.

Odtud už je jen kousek do dobře známého horského střediska Klínovec, které svou polohou na severních svazích a nadmořskou výškou nad 1200 metrů zaručuje ideální podmínky pro zimní sporty. V létě se pak Klínovecko mění v cyklistický ráj v podobě 600 kilometrů cyklostezek či adrenalinu v Trail parku Klínovec.

Zdroj: fotobanka CzechTourism, autor: Libor Sváček - Klínovec

Jak vidíte, region hýří unikátní kombinací unikátní přírody, ale i nezvyklých historických i technických památek. Až se tedy příště vydáte do Krušnohoří, nezapomeňte, že kromě krásné přírody zdejší hory skrývají nejedno důlní tajemství…

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

Více podrobností najdete na montanregion.cz.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

kudyznudy.cz

Text: Nina Černá