Na čtyřkilometrové trase s osmi zastaveními si lidé udělají představu o poloze původních sídlišť lovců mamutů. „Přímo v terénu uvidí, kde byla objevená Věstonická venuše nebo tajemný trojhrob,“ uvedl ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín.

Zdržení projektu archeo-stezky, o kterém Deník před časem informoval, způsobily majetkoprávní vztahy, které už představitelé muzea vyřešili. Se zpřístupněním však Kubín zůstává opatrný. „Podle technické náročnosti uvidíme, zda v červnu, nebo třeba až v červenci. Ale určitě letos,“ ujistil. Výstavba stezky stála řádově desítky tisíc korun.

Archeostezku si projde i Břeclavan Jaroslav Válka. „Je to dobrý nápad. Přiláká to víc turistů a je to určitě zajímavější forma, než jedno velké muzeum,“ podotkl mladík.

Město naváže další stezkou

Nové turistické lákadlo si pochvaluje rovněž starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová. „Na Archeostezku chceme navázat vinařskou stezkou z Horních do Dolních Věstonic,“ zmínila starostka.

Archeostezka

délka trasy: čtyři kilometry

trasa: Dolní Věstonice Pavlov (Břeclavsko)

počet zastavení: osm

zaměření: světoznámé archeologické lokality z doby lovců mamutů

co najdou: místo, kde byla objevená Věstonická venuše