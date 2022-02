Zdražování plánuje na památkách v Plzeňském kraji především Národní památkový ústav (NPÚ). „V souvislosti s prudkým nárůstem mandatorních výdajů za ceny energií, za služby spojené se zabezpečením objektů a návštěvnickým provozem a podobně nezbývá než v tomto roce mírně navýšit vstupné. To se v průměru zvedne o 30 korun, tedy přibližně o 15 procent,“ uvedla mluvčí NPÚ Markéta Slabová.

I tak dle jejích slov výnosy ze vstupného nepokryjí všechny zvýšené náklady, ale přibližně jen jednu třetinu. Ale i přesto, že budou zdražovat, chtějí nadále pokračovat ve snižování vstupného pro děti a mládež. „V letošním roce bude vstupné pro tuto kategorii sníženo na 40 procent základního vstupného, vloni dětské vstupné činilo 50 % ze základního vstupného. Také budeme poskytovat slevy na vstupné mladým do 24 let bez ohledu na to, zda jde o studenty či nikoliv,“ dodala Slabová.

S přílišnými změnami v této souvislosti nepočítá kastelán ve Velharticích Matěj Mejstřík. „V současné chvíli nemám signály o tom, že by se u nás měl nějak zásadně omezovat návštěvnický provoz, ale zatím čekáme na finální podobu rozpočtu na letošní rok a pak by mělo být zřejmé, zdali budeme moci zachovat stejný rozsah služeb, na které jsou návštěvníci zvykli. Ale pevně věřím, že tomu tak bude,“ řekl Mejstřík.

Zvýšení po sedmi letech

Ke zvýšení vstupného o desítky korun už v minulém roce přistoupili na zámku v Chudenicích, nyní to neplánují. „Vstupné se zdražovalo po sedmi letech, kdy se plné zvýšilo ze 100 na 120 Kč a snížené z 80 na 100 Kč, což jsou ceny stále dostupné. Nebudeme omezovat ani provoz zámku v sezoně a pokud to půjde, opět se pustíme do vánočního provozu, který byl pro nás ekonomický výhodný. Zisk pokryl zimní provozní náklady,“ sdělil kastelán zámku Ludvík Pouza.

Zatím o zdražování neuvažují na jednom z nejnavštěvovanějších hradů, na Kašperku. „Očekáváme výraznější zvýšení elektřiny. Uvidíme také, jaké ceny budou u našich dodavatelů zboží. Pokud ke zdražení přeci jen dojde, tak uvidíme v březnu. Teď památka „odpočívá“ a my jsme v rámci správy hradu zatím reakci na ceny neřešili,“ okomentoval situaci kastelán hradu Václav Kůs.