Ve většině hotelových komplexů nebývá o kulturní i sportovní zážitky nouze. S animátorem si ráno zacvičíte aerobik nebo zatančíte zumbu, možná vás zláká k volejbalu na místním hřišti nebo doporučí tenis na přilehlých kurtech. Odvážlivci se pak mohou přihlásit do kurzů potápění. Pokud je vám ale organizovaná zábava proti srsti, zabavte se sami.

Zkuste kolo

Výlety po památkách k dovolené u moře patří. Na podzim, když už mučivá vedra nehrozí, si je můžete skvěle užít i bez organizovaného zájezdu. Vynechte půjčovny aut a šlápněte do pedálů kola, které vám v hotelu jistě rádi zapůjčí. Můžete zabrousit do uliček blízkého městečka nebo se projet po asfaltovém chodníku podél pobřeží a dýchat slaný vzduch. Prospějete tím nejen svalům, ale i plicím.

Pokud jste nadšenci in-linů nebo koloběžky, v některých zemích si je užijete dosyta. Třeba ve Španělsku na Costa Bravě jsou podél pobřeží mnohakilometrové upravené cesty, které jsou na to ideální. Vyjeďte třeba hned ráno, když není takové vedro, a pak rovnou skočte do vln a ulevte namoženým svalům ještě před snídaní.

Pádlujte na prkně

Do nedávna nepříliš známý sport, ke kterému potřebujete jen prkno a pádlo, získává na popularitě. Jízdu zvanou paddleboarding zvládnete v zálivu Středozemního moře i na jezeře. Dobré je vědět, že si lze vybrat mezi pevným nebo nafukovacím prknem a že se na něm pohybujete ve stoje za pomoci dlouhého pádla, kterým se odrážíte. Oproti surfovacímu prknu není třeba čekat na vlny, většinou jde o zábavu na klidné vodě. Zatímco pevný paddleboard se hodí do divočejších vod, vy si nejspíš vystačíte s nafukovacím. A co víc…

Můžete se stát i rybářem individualistou. Třeba nafukovací SUP Aqua Marina Drift Fishing paddleboard má držáky rybářských prutů a sedátko, na kterém můžete v klidu rozjímat při čekání na úlovek. Postranní nafukovací vaky zajistí rovnováhu a stabilitu. Zkusíte to? Navštivte nejdříve půjčovnu.

Procházka po kotníky

Pokud rádi chodíte na delší procházky po pobřeží, nechte vlny omývat vaše chodidla a nárty. Klidně se courejte, ale zkuste i svižnější tempo nebo rovnou běh. Uvidíte, o kolik je pohyb po kotníky ve vodě, náročnější. Drobné oblázky pak nahradí reflexní terapii u maséra. Pokud se cítíte nafouklí, zkuste, jak pomáhá tlak vody v hloubce. Usměrní lymfu a uleví otokům na nohách. Stačí si stoupnout na dno a otáčet trupem nebo zůstat jen tak bez pohybu.

Cvičte ve vodě

„Když už vás z lenošení bolí celé tělo, zkuste si ve vodě nejen zaplavat, ale třeba také zacvičit nebo se protáhnout,“ radí Štěpánka Štrougalová, majitelka Baby Clubu Juklík. „Výhodou je hotelový bazén, který má pevný okraj, ale klidně využijte i proměnlivého chování slané vody moře.“ Zkusit můžete posilovací cviky z aqua aerobiku nebo si zahrajte s přáteli vodní pólo s míčkem či nafukovacím balonem. I jen obyčejným házením a chytáním ve vodě si dokážete tělo skvěle protáhnout.

Pokud potřebujete uvolnit krční páteř, zkuste třeba hvězdici na vlnách. Jak na to? Položte hlavu na vodu tak, aby byly uši ponořené. Takhle si krční páteř pořádně odpočine. Střídejte polohu na břiše nebo na zádech. Také se můžete vznášet jako medúza – zkrátka zůstaňte delší dobu ve vodě ve svislé poloze, pohyb moře bude působot na tělo velmi regeneračně.

„Rozhodně bych ale doporučila nějakou pomůcku pro nadlehčení. Může to být oblíbená pěnová žížala, ale dobrou službu udělá i nafukovací kruh či plovací deska jakékoli velikosti,“ radí Štěpánka Štrougalová. Přidržovat se můžete i nafukovacího lehátka. Nechte se houpat mořskými vlnami, jen dejte pozor, aby vás neodnesly moc daleko.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ