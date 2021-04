Téměř 600 let starou zříceninu hradu na Zámeckém vrchu není možné přehlédnout. Je jednou z dominant České Kamenice a oblíbeným cílem turistů. Těm se z ní nabízí výhled nejen na Lužické hory, ale i na České Švýcarsko nebo České středohoří. Vrchol kopce převyšuje Českou Kamenici o 200 metrů.

Na vrcholu Zámeckého vrchu u České Kamenice se tyčí zřícenina hradu Kamenice, jejíž součástí je dřevěná rozhledna. | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Hrad byl zřejmě založen již v 13. století, ale o jeho rozkvět a dostavby se postarali páni z Vartenberka až před rokem 1430 na ochranu zemské stezky vedoucí do Lužice. Název byl odvozen od horské říčky Kamenice plné balvanů. O 10-15 let později lužická města sestavila vojenskou výpravu jako odvetu za loupeživé výpravy Vartenberků do Lužice a zřejmě v období let 1440-1444 hrad vypálila. Po řadě desetiletí, až roku 1515 koupili panství páni ze Salhausenu.