Zámek Orlík. Krásná stavba na břehu Orlické přehrady ve středních Čechách. Právě o tomto turistickém cíli se mluví v souvislosti s místem posledního odpočinku Karla Schwarzenberga. Stále se však čeká na oficiální oznámení rodiny zesnulého. Zámek Orlík je opravdu obdivuhodné místo a stojí určitě za vaše povšimnutí či návštěvu.

Zámek Orlík pohledem z dronu:

Jeho Jasnost Karel kníže ze Schwarzenbergu. Významný muž českých polistopadových dějin, který v neděli 12. listopadu skonal ve Vídni ve věku 85 let. Ve středu 15. listopadu 2023 v 16 hodin se bude v kostele sv. Trojice v Čimelicích za něj konat zádušní mše. A mnozí přítomní si budou přát, aby jeho hrob byl jen asi 11 kilometrů odtamtud. Tedy na zámku Orlík, který je s rodem Schwarzenbergů spjatý už od I. poloviny 18. století. Zámek Orlík stojí na břehu Orlické přehrady severně od Zvíkova.

„V době před zatopením stejnojmennou přehradní nádrží evokoval s přibližně šedesát metrů vysokou skálou při pohledu od řeky skutečné orlí hnízdo,“ uvedl web Schwarzenberg.

Z Prahy to sem je autem necelých 100 kilometrů, cesta trvá něco přes hodinu. Z Brna se tam jede asi dvě půl hodiny po trase dlouhé zhruba 200 kilometrů.

Co se ví o historii zámku

Historie zámku je zajímavá, i když o úplném začátku se toho přesně moc neví. Z historických dokumentů lze však vyčíst, že na tomto místě stála pevnost už počátkem 13. století a sloužila jako ochrana obchodních stezek. Zároveň se zde vybíralo clo za plavbu po Vltavě.

K Zelené hoře se váží mnohá proč. Její stavitel byl chromý, Josef II. ji odepsal

Někdy na přelomu 13. a 14. století byl Orlík přestavěn a nadále sloužil k obraně i jako jedno ze správních center královské moci, jak uvádí správa hradu. Současnou podobu získal v 19. století.

Zajímavostí z historie Orlíku

V roce 1508 vyhořel, následky požáru byly opravdu rozsáhlé.

V roce 1620 byl zkonfiskován Švamberkům, a to za účast na stavovském povstání.

V roce 1719 získal zámek první z rodu Schwarzenbergů – Adam František. A to jako dědictví po své tetě kněžně Ernestině Eggenbergové. „Ostatně i jako nedaleký Zvíkov,“ připomenul web Národního památkového ústavu.

V době 2. světové války byla na panství uvalena nucená správa, knížecí rodina se musela vystěhovat a žila v této době převážně v Čimelicích.

V roce 1948 zámek sebrali Schwarzenbergům komunisti a zařadili jej do sítě veřejně přístupných památkových objektů.

Jak vypadá návštěva hradu

Prohlídková trasa je na zámku Orlík pouze jedna. Trvá zhruba hodinu. Co je mimo jiné k vidění?

První patro - seznamuje s historií zámku, ale i historií orlické větve rodu Schwarzenbergů. Je zde i rozsáhlá sbírka řádů a vyznamenání například pro maršála Karla Filipa, které obdržel za porážku Napoleona v bitvě u Lipska (ruský Řád sv. Jiří I. Třídy, rakouský Řád Marie Terezie I. Třídy a pruský Řád Černého orla).

Zámek Orlík zasazený do podzimní krajiny:

Druhé patro – Zde jsou empírové sály se skvostným empírovým nábytkem, rytířský sál s krbem a erbem rodu vyřezaným z lipového dřeva a také Teskův sál, který dříve sloužil jako jedna z jídelen. Je zde také malá zbrojnice s palnými zbraněmi rovnou ze čtyř století. Zbraně jsou pak k vidění i v takzvané Puškové chodbě a jejich využití prezentováno zase v takzvané Trofejní chodbě, kde lovecké úspěchy významných osobností rakouské monarchie dokumentují téměř dvě tisícovky vystavených trofejí. Je tu také knihovna s 18 tisíci svazky. Ostatně knihy byly vždy neodmyslitelnou součást života knížecí rodiny na Orlíku.

„Ročně navštíví tuto atraktivní lokalitu na 55 tisíc tuzemských i zahraničních turistů,“ uvedl web Schwarzenberg.



Nezapomeňte na zámecký park

Zámek Orlík je pak zasazený do poměrně rozlehlého parku, který měl původně 180 hektarů. I když kus z něho byla zatopena vodní nádrží Orlík, půvab mu to rozhodně nesebralo. Stojí v něm i rodinná hrobka dokončená roku 1864.

„Ta se stala dominantou severovýchodní části parku a cílem hlavních promenád vycházejících od zámku po proudu řeky. Zároveň byla postavena také blízká hájovna pro strážce hrobky a současně promenádního hajného,“ uvedl web Zámku Orlík.

Kdy sem lze zavítat a kolik stojí vstupné

Od listopadu do března je zde jako na většině zámků zavřeno. V dubnu a květnu se brány otevírají o víkendech a státních svátcích mezi 9 a 16 hodinou. Stejně tomu je v září a říjnu. V hlavní sezoně je zde otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Dechberoucí zámek Moszna jako polské Bradavice. Češi to k němu mají blízko

Vstupné pak úplně nízké není. Dospělý totiž zaplatí 450 korun, mládež a senioři pak o 100 Kč méně. Rodinné vstupné 3+2 vyjde na 900 Kč. Kdo chce ještě vystoupit i na věž, připlatí si 200 Kč.

Pěkný zámek na pěkném místě

Co se týče hodnocení návštěvníků, má Zámek Orlík velmi kladný ohlas.

Na Googlu získal 4,6 hvězdičky z 5 možných.

„Pěkný zámek na krásném místě. Průvodci jsou na úrovni. Krásný slunečný den pak umožňuje návštěvníkům vychutnat i velmi atraktivní okolí zámku a strávit tady příjemně delší dobu. Blízko u zámku je kotviště pro parník, ve kterém lze přejet ke hradu Zvíkovu a poté zpět, což doporučuji. Pokud se koupání týče, přestože je voda hned u zámku, špatně se do ní po ostrých kamenech vstupuje a vyplatí se zajet na přístupnější místa s plážemi,“ uvedl ve své recenzi na specializovaném webu Zámky a hrady Miroslav Trčka.

Na druhou stranu se terčem kritiky řady návštěvníků stalo výše vstupného. „Devět stovek za to, co je k vidění, je dost. I parkování za stovku a párek v rohlíku za 60 korun,“ zaznívá v řadě recenzí.