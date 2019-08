Změny by měly začít platit už od neděle 1. září. K tomuto datu už totiž na zámku bude pracovat méně zaměstnanců. Mezi úspornými opatřeními je i snižování nákladů na provoz zařízení. Proto několik zaměstnanců dostalo výpověď. Vzhledem ke změnám se z hotelu stane penzion.

Z oficiálních zdrojů se však chystané změny Deníku zatím nepodařilo ověřit. Webové stránky zámku rovněž žádné avizo na změny nepřinášejí. Pokud se vedení SSRZ ke změnám vyjádří, článek doplníme.

Podle dostupných informací má být omezena provozní doba i nabídka služeb. Běžná nabídka jídel má být redukována jen na denní menu. Hotovky bude bude zámecká restaurace nabízet pouze do 15. hodiny. Restaurace má být otevřena do 19 hodin, avšak už bez nabídky hlavních jídel.

Lidé, kteří mají v plánu zámeckou restauraci navštívit, by si měli ve vlastním zájmu ověřit nabídku služeb, protože internetové stránky dosud uvádějí, že jídla jsou podávána až do večera. Stejně tak je nabízena sleva pro držitele karet MRA na jídla podávání v době od 16 do 20 hodin.

Havířovský zámek

Zámek je památkovým objektem. Patří mezi nejstarší objekty na území města, kdy jeho historie sahá až do 15. století. Od poloviny 19. století sloužil jako správní budova a v polovině minulého století mu hrozila demolice.

Vše o havířovském zámku

V majetku města je zámek od roku 1992. V roce 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy. Sanován byl také svah, na kterém zámek stojí. 10. ledna 1998 byl zámek slavnostně otevřen pro veřejnost.

Budova, ve které je hotel, restaurace a obřadní síň, spadal pod městskou společnost Zámek Havířov, s.r.o. Ta provozuje také restauraci Radnice, jejíž kuchyň vaří pro zaměstnance magistrátu, ale i jídla rozvážená sociální službou seniorům. Vedle toho zajišťuje také chod baru ve Společenském domě.

Reprezentační objekt

Provoz objektu je pro město dlouhodobou finanční zátěží. Přes velkou rekonstrukci bylo nutné provádět další nákladné opravy od střechy po sklepy. Finančně nákladný je také samotný provoz hotelu a restaurace. Pro město jde však o důležitý objekt, jednu z mála dochovaných památek. Konají se v něm nejen obřady, ale také významná jednání.

Pozornost vzbudil pokus o vzkříšení zámku s pomocí televizního šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Ten neskrýval údiv nad politickým vedením podniku, na konci pořadu však přesto zámku udělil jednu hvězdu.

Město dokonce oznámilo, že poprvé od roku 2009 se díky zlepšenému hospodaření zámku dostala do zisku i společnost Zámek Havířov.

Nadšení ale netrvalo dlouho a město se před časem pokusilo provoz zámku nabídnout soukromníkovi. I z toho však sešlo.

Vedení radnice se v roce 2018 rozhodlo vyjmout budovu zámku z majetku společnosti Zámek Havířov a převést ji pod příspěvkovou organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení. Převeden byl objekt hotelu, pozemky a komunikace v okolí v souhrnné hodnotě zhruba 50 milionů korun.

"Zřizovatel se rozhodl svěřit svůj majetek do správy SSRZ. Jsme připraveni v tomto objektu zajistit provoz obřadní síně. Abychom lépe využili svěřený majetek, budeme jako vedlejší činnost provozovat restaurační a ubytovací služby. Naší přidanou hodnotou je důležitý fakt, že po skončení sezony některých sportovišť najdeme kapacitu pro údržbu a drobné opravy našimi zaměstnanci. Po letech tak zámeček může naznat změn stavu k lepšímu," řekl tehdejší ředitel SSRZ Radomír Kácal.