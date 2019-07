Osudy malých zoo, zooparků či zookoutků u nás jsou různé, jedno ale mají společné – na jejich začátku byl zdánlivě bláznivý nápad.

„Nejprve jsem koupil bývalou restauraci s pozemky, což byla vlastně zarostlá louka. Po rekonstrukci restaurace jsem přemýšlel, co udělat s okolím. Při cestách po zahraničí a České republice jsem narazil na adventure golf a velmi se mi tento nápad zalíbil. Postupem času přibývala i zvířata, dokoupili jsme nějaké okolní pozemky a vznikl nápad, že bychom mohli mít zoologickou zahradu, což se po splnění velmi přísných podmínek povedlo, konkrétně v dubnu 2016,“ popisuje Petr Neumann, zakladatel rodinné zoo v Plasech nedaleko Plzně.

Na začátku cesty k dnešní podobě Zooparku Na Hrádečku v okrese Jindřichův Hradec byl soukromý chov několika druhů zvířat. „Postupem času se množství chovaných druhů zvyšovalo a my jsme zjistili, že zájem veřejnosti je čím dál větší a podmínky pro vytvoření zoologické zahrady více než dobré, a tak jsme zažádali o licenci zoologické zahrady. Díky neustálému zvelebování areálu jsou změny rok od roku viditelnější,“ přibližuje vznik nejmladší zoo na jihu Čech její majitelka Romana Albrecht Lišková.

Medvědi v chomutovském zooparku:

Papoušek Kubík dostal infarkt

Práce se zvířaty je plná emocí – a o zoologické zahradě to platí dvojnásob. Potvrzuje to i Petr Neumann: „Ať už jde o radost a hrdost, když vás někdo pochválí a řekne například, že krásnější zoo v životě neviděl, přes vztek a naštvání, když vám neukáznění návštěvníci něco zničí nebo, nedej bože, ublíží zvířeti. Nebo třeba když vám různé úřady, například památkový, házejí klacky pod nohy a chtějí, abyste pomalu celý areál zboural. Ale největší emoce já osobně prožívám v souvislosti s našimi zvířaty. Některé jsou krásné a dojemné, hlavně pokud se nám narodí nový přírůstek, jiné jsou naopak velmi smutné a bolestivé, a to když nás nějaký náš svěřenec opustí,“ svěřuje se duchovní otec Zoo Plasy.

„Shodou okolností nám tento týden uhynul samec malpy hnědé, kterému jsme říkali Tleskač. Uměl si totiž zatleskat o nějaký pamlsek, a i díky tomu byl velkým oblíbencem návštěvníků. Dokonce se několikrát objevil i v televizi. Tyto roztomilé opičky se dožívají 20, v zajetí až 25 let, Tleskač zemřel v úctyhodných 27 letech, a i když byl jeho skon očekávatelný, přesto mě velmi zasáhl.“

Úplně nejvíc ovšem Petrem Neumannem otřáslo, když v Plasech přišli o kakadu žlutočelého – Kubíka. Dostal infarkt. „Tohoto papouška jsem měl doma již dlouho předtím, než jsem vůbec začal uvažovat o koupi pozemku, natož pak vybudování zoologické zahrady. Byl to vlastně zakládající člen a první zvíře, které do budoucí Zoo Plasy přišlo,“ vzpomíná majitel.

Faunapark v Horní Lipové na Jesenicku:

Romana Albrecht Lišková ze Zooparku Na Hrádečku prožila jeden z nejsilnějších momentů, když do jejich chovu přivezli hyeny z neschváleného zařízení od jednoho podnikatele. „V tom zařízení nebyly jen hyeny, ale další druhy exotických šelem, které zde žily ve vlastních výkalech, zbytcích krmiv a v malých prostorech bez možnosti venkovních výběhů. Byla jsem šťastná, když jsme mohli dvě dovezené hyeny vypustit do prostorného venkovního výběhu a pozorovat zlepšování jejich kondice a po letech i narození prvních mláďat,“ říká. Tato kauza byla pro soukromý zoopark impulzem, aby začal aktivně tlačit na změnu zákonů na chov šelem v České republice, což se prý s aktivní pomocí jiných zoo a úředníků daří.

Na provozování zoo majitel nezbohatne

Malé zoo se většinou nemohou pochlubit velkými slony či žirafami, ale lákadel pro milovníky zvířat nabízejí dostatek. V Plasích můžete vidět přes 200 druhů zvířat. Chloubou nejmenší jihočeské zoo Na Hrádečku je kromě 80 druhů zvířat také fakt, že z neudržovaného starého statku dokázali jeho zakladatelé a později i zaměstnanci vytvořit zoologickou zahradu o rozloze deseti hektarů, kterou po dvou letech fungování navštívilo asi 60 tisíc návštěvníků.

Zařízení není financováno z žádných dotací EU, na vybudování zoologické zahrady padly celoživotní úspory zakladatelky a dále je financována výdělkem ze vstupného. Podobně je na tom například Biopark Štít, chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím, které se nachází poblíž Chlumce nad Cidlinou a které je financováno výhradně ze soukromých zdrojů.

„Finance jsou, asi jako v mnoha jiných provozech, největším problémem,“ říká Petr Neumann, provozovatel Zoo Plasy. „Jakožto privátní zoo nepobíráme žádnou dotaci od města, kraje či státu. Veškeré finance si musíme zajistit příjmy ze vstupného, prodeje suvenýrů a občerstvení a darů od sponzorů či adoptivních rodičů. Vzhledem ke stále se zvyšující návštěvnosti jsme již schopni si na provoz jako takový vydělat sami, a kdyby nebylo zimy, která je pro nás finančně extrémně náročná, snad by nám i nějaké prostředky zbyly. Takhle jsme opravdu rádi, že uživíme naše zvířata, provedeme nejnutnější opravy a zaplatíme potřebný personál,“ říká a jedním dechem dodává: „Máme ale spoustu plánů a snů, jak náš areál rozšířit, vybudovat další výběhy, zkvalitnit zázemí pro personál a návštěvníky, ale na to nám již finanční prostředky bohužel nestačí. Sháníme proto partnery, kteří byli ochotni se spolupodílet na těchto projektech. Myslím si, že máme na oplátku co nabídnout.“

Zvířata jsou jako droga

A v čem provozovatelům malých zoo zvířata změnila život? „Zvířata jsem miloval vždy a nejsem sám, kdo je má kolikrát raději než lidi, přesto mi, díky provozování zoologické zahrady, život podstatně změnila. Dozvěděl jsem se o nich samozřejmě více informací, o emotivních zážitcích jsem již mluvil a mám vůči nim mnohem větší zodpovědnost, respekt a obdiv,“ vyznává se Petr Neumann ze Zoo Plasy.

Nedávno se narodilo mládě lemurům, jeho matka ho opustila a bez péče by nepřežilo. Vzali jsme si je tedy domů a na kozím mléce se ho snažili odchovat. Dnes jsou mu již dva měsíce a má se čile k světu, za což musím velmi poděkovat své manželce, která se o něho vzorně stará ve dne v noci. Ona to není úplná legrace, jelikož ho musíte krmit a vyprazdňovat každé dvě hodiny, takže náš osobní život šel výrazně stranou.

„Zvířata můj život naplňují, je to taková droga. Jsem šťastná, že prostřednictvím naší zoologické zahrady mohu vztah a lásku ke zvířatům předávat dál veřejnosti. Dvakrát denně pořádáme oblíbené komentované prohlídky a dále jsme před třemi lety začali s příměstskými tábory. Tato práce mě opravdu baví, jelikož často vidím, že lidé odcházejí s novými informacemi, které mohou nějakou měrou pozitivně přispět k jejich lepšímu vztahu k přírodě,“ uzavírá Romana Albrecht Lišková ze Zooparku Na Hrádečku.

Zoo Plasy je rodinná zoologická zahrada, která se nachází ve městě Plasy nedaleko Plzně. Oficiálně byla otevřena v květnu roku 2016. Areál zoo je koncipován jako cesta kolem světa. Můžete si tu zahrát adventure golf, projít se devíti zeměmi všech světových kontinentů s odpovídající faunou a flórou a podívat se do několika časových období. Jedná se o jedinou zoologickou zahrada v České republice, kde na jednom místě můžete vidět bílého klokana, bílého tygra a bílé lvy. Více na www.zooplasy.cz.

Zoopark Na Hrádečku je soukromý zoopark, který se nachází se mezi obcemi Horní a Dolní Pěna, asi pět kilometrů od Jindřichova Hradce. V současné době se zde chová asi 80 druhů zvířat. Naleznete zde několik druhů drápkatých opic, lemury, pumy, lvy pustinné, hyeny skvrnité, velbloudy, lamy, klokany, osly, tři druhy pštrosů, nosály, mývaly, dikobrazy, varany, krokodýla a další. V říjnu 2016 získal zoopark licenci oficiální zoologické zahrady, a stal se tak nejmladší zoologickou zahradou na jihu Čech. Více na www.zoonahradecku.cz.

Zoopark Zájezd patří k nejmenším zoologickým zahradám v Česku. Nachází se v obci Zájezd, malé vesničce v okrese Kladno poblíž dálnice D7. Zoopark se specializuje na chov poloopic, především lemurů, a zároveň disponuje nevídanou kolekcí chameleonů – pravděpodobně největší veřejně přístupnou kolekcí těchto zvířat na světě. Více na www.zoopark-zajezd.cz.

Biopark Štít je soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím. Nachází se ve vesnici Štít/Klamoš, která leží ve vzdálenosti šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou. Najdete zde lvy, tygry, levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky, různé druhy papoušků, zoborožce, želvy, koně, drůbež, kozy a další zvířata. Více na www.bioparkstit.cz.

Zookoutek Malá Chuchle je celoročně volně přístupný areál u hájovny v Chuchelském háji v Praze, kde se mohou návštěvníci z bezprostřední blízkosti seznámit se zástupci české přírody. Uvidíte zde více než 30 druhů živočichů, například jelena evropského, prase divoké, rysa ostrovida, lišku obecnou, výra velkého nebo psíka mývalovitého. Součástí zookoutku je také dětské hřiště a stánek s občerstvením. Více na www.praha-priroda.cz/lesy/chuchelsky-haj/zookoutek-mala-chuchle.