To se rozhodl změnit zpěvák Horset ze skupiny Barbar Punk, která v roce 2013 dostala bronzového slavíka v kategorii Hvězda internetu. Místo chce přeměnit na kulturní centrum, kde by pořádal festivaly, přednášky a akce spojené se středověkou tématikou. Současný majitel, kterým je město Prostějov, se zámek snaží již delší dobu marně prodat. „Snaha města prodat zámek ve Ptení stále trvá,“ potvrdila mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Horset chce objekt od města odkoupit, postupně mu vrátit život a přeměnit ho v místo konání celé řady kulturních akcí. „Mám k místu vztah, pocházím z Ptenského dvorku. V dětství jsem si právě na zámku hrál často s kamarády na rytíře,“ vysvětlil zpěvák, proč má zájem zámek opravit.

Iniciativu přivítal i starosta Ptení Jiří Porteš. „Zámek je dominantou obce, proto nám není jedno, že v současnosti chátrá. Myslím, že teď mluvím i za všechny zastupitele, když řeknu že jsme rádi za každý dobrý nápad,“ řekl starosta.

Podle zpěvákových plánů by na zámku měl být obnoven zámecký pivovar, který na místě historicky stál a uvnitř zámku by fungoval penzion. Na nádvoří a v sálu s pódiem by chtěl pořádat koncerty, festivaly, nebo hradní slavnosti. Už teď začíná plánovat Czech and Moravie Castle Fest, Zámecký den, nebo Středověk dětem. V plánu je i autorské čtení, které by chtěl spojit s Petrem Bezručem. „Má k místu vztah. Kostelec na Hané, kde bydlel je poměrně nedaleko a o zámku ve Ptení navíc napsal jednu ze svých básní,“ vysvětlil.

Jak přesně dlouho oprava zámku bude trvat si netroufá odhadnout. „Nečekám, že zvládnu zámek takto opravit a zpřístupnit za den, chápu to spíš jako svou celoživotní cestu,“ vylíčil Horset. Základní opravy, aby zámek mohl fungovat pro veřejnost, by nicméně chtěl mít hotové po roce od koupi.

„Úplně původně jsme chtěli s kamarády založit občanské sdružení a zámek pronajmout, z toho ale bohužel sešlo,“ zmínil zpěvák. Prostějovští radní se s pouhým pronájmem nespokojili a zámek chtějí prodat.

Třicet milionů

Po otevření by se chtěl Horset zaměřit na náročnější opravy. „Bude nutné místo projít s konkrétními odborníky a s nimi se domluvit na potenciálních úpravách a opravách,“ popsal zpěvák. Nejvíce se obává nadměrné vlhkosti. „Škoda, že se to nezvládne dotáhnout do zimy. Mohli jsme už začít na alespoň základních úpravách, aby dovnitř nezatékalo.“ Na opravách by chtěl aktivně pracovat s památkáři.

„Zámek je veden v evidenci Národního památkového ústavu, na spolupráci s památkáři se těším, jsou to lidé, kteří nám mohou hodně poradit,“ uvedl Horset. Celkem by do zámku chtěl investovat až třicet milionů korun. „Je to hodně, ale věřím, že zvládneme čerpat dotace, zvládneme vydělávat na pořádaných akcích a opravy tak dotáhneme do konce,“ popsal.

Zachovat podobu

Kromě penzionu a pivovaru by v zámku mělo být místo i na klasické expozice. „Jediné, co to zatím trochu komplikuje je rozmístění místností. Jsou často nepropojené,“ vysvětlil zpěvák. Probourat stěny kvůli novým dveřím se ale nechystá.

„Obecně nechci nic bořit, chtěl bych co nejvíce zachovat původní podobu zámku,“ řekl. Na zámku se nechystá pracovat sám. „Určitě to nebude tak, že bych sám pobíhal po nádvoří se štětkou a kyblíkem v ruce,“ uvedl s nadsázkou. Při opravách spoléhá hlavně na dobrovolnickou práci.

„Jsem schopen dát dohromady tým kvalitních lidí, kteří mi s pracemi budou ochotni vypomoct.“ Obavy z nedostatku návštěvníků nemá. „Zvládnu organizaci akcí, dělám to celý život a myslím, že je dokážu udělat na takové úrovni, aby ti lidé opravdu přišli a užili si to,“ uzavřel Horset. Detailní celkový záměr bude uveřejněn na webových stránkách www.zamekpteni.cz.

Město Prostějov se chystá prodat zámek zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. V současnosti se o objekt uchází dva další. O jejich plánech není veřejně nic známo.

TOMÁŠ KISS