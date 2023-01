Akvaparky Horní Rakousko

Začít můžeme třeba vůbec největším akvaparkem v Rakousku. Jmenuje se Piratenwelt Aquapulco a je součástí termálních lázní Bad Schallerbach ležících ve stejnojmenném městečku. Z Českých Budějovic budete mít cestu přibližně na dvě hodiny, hranice minete u Dolního Dvořiště.

A co vás v pirátském vodním světě čeká? Například hned pět mega tobogánů. A že to nejsou žádné klouzačky pro strašpytly. Tobogán „kamikadze“ má sklon až 50 procent, takže dolů je to téměř na jeden nádech. A ani další tobogány nejsou žádná nuda. Díky světelným a zvukovým efektům je každá jízda zážitek. To ale není zdaleka vše, co můžete v rakouském Aquapulcu zažít.

V plavkách rovnou do kina? Bez problému. Na film do 5D kina Aquaplex se oblékat nemusíte. Nasadíte jen speciální 3D brýle a začnete si užívat dobrodružství téměř na vlastní kůži. A po kinu si můžete klidně skočit do vln. Moře supluje velký bazén s umělými vlnami a pozvolným vstupem. A je tu i pirátská loď, kde se dá houpat na lanech a prolézat provazovými tunely. Během dne pravidelně probíhají speciální hudební, vodní, světelné a ohnivé show. A ani tady zábava nekončí.

Hlavně děti se vyřádí na vodním hřišti, kde je spousta interaktivního vybavení, vodní děla, pumpy, kola a další cákací atrakce. Pro úplně nejmenší je určena klidná část akvaparku zvaná Baby Bay. I tady je celá řada možností k prolézání, klouzání a cachtání, jen v mini provedení.

V létě se hostům otevírá venkovní část tohoto rakouského akvaparku – vodní svět Captain Splash. Kromě tobogánů a bezmála dvou stovek různých vodních prvků je hlavní atrakcí gigantický sud kapitána Splashe. Tyčí se ve výšce třináct metrů, má objem bezmála tři tisíc litrů a pravidelně návštěvníky doslova zalije pořádnou dávkou vody.

Mimo vodního pirátského světa Aquapulco je možné v rámci celého komplexu lázní navštívit ještě dvě rozsáhlé části lázní – termální relaxační lázně Therme Cabrio, kterým se říká „Tropicana“ a saunovou horskou vesnici AuxZeit.

Zdroj: Youtube

Tropicana připomíná malý exotický ostrov s živými palmami a tropickými rostlinami. Najdete tu velký bazén s vířivkami a tryskami, lagunu, bazén s podvodní hudbou a světelnými efekty či bazény s léčivou termální vodou. Dokonce je tu i pláž, korálová jeskyně a koktejlový bar, takže se budete cítit skoro jako na dovolené v tropech.

Saunová horská vesnice AuxZeit je největší saunové centrum v Horním Rakousku s více než 40 typy saun uvnitř i venku. Osvěžení zajišťují ledové bazénky a přírodní horské jezero. Klidové zóny jsou umístěny v elegantních relaxačních chatkách.

Vstupné: Plné vstupné na dvě hodiny v akvaparku Acapulco přijde na 25,50 euro, děti od šesti do 16let platí 21,50 euro, děti do šesti let 9,50 euro. Vstup do lázní Tropicana stojí ve všední dny 25,50 euro na čtyři hodiny, děti a mládež platí 20,50 euro. Saunová vesnice je pouze pro osoby starší 16let a za vstup se platí 40,50 eura. O víkendech a svátcích je vstupné nepatrně dražší. Kompletní ceník akvaparku Piratenwelt Aquapulco, lázní Tropicana i sanové vesnice AuxZeit najdete zde.

Akvaparky Dolní Rakousko

Kdysi tu hledali ropu, místo toho našli léčivý termální pramen. Řeč je o malebném vinařském městečku Laa an der Thaya v Dolním Rakousku. Ještě na přelomu století to byl bohem zapomenutý kraj, dnes sem za lázeňskou péčí a vodními radovánkami míří návštěvníci z Rakouska, Slovenska i Česka. Lázně Therme Laa leží v podstatě v docházkové vzdálenosti od česko-rakouských hranic. Z Hevlína jsou to jen dva kilometry, z Brna ani ne hodina jízdy.

Ačkoliv lázně v Thermee Laa mají spíše rodinný charakter, rozlohou zaujímají plochu 7 800 metrů čtverečných. Vodní svět tvoří velký krytý centrální bazén s divokou řekou, odkud se dá proplout do venkovní části areálu. Venku jsou celkem tři bazény. Jeden s vířivkami a vodními tryskami, druhý relaxační se slanou vodou a třetí pro sportovní plavání.

A nabídka pro děti? I tady si mají, kde hrát. Pro nejmenší je připraveno velké brouzdaliště s klouzačkami a mnoha vodními hračkami, pro větší 90metrový tobogán.

Zdroj: Youtube

Termální pramen s léčivou vodou má výstupní teplotu 42 stupňů a napájí všechny bazény v Therme Laa. Teplota termálních a slaných bazénů se celoročně pohybuje okolo příjemných 33 až 37 stupňů. A to včetně těch venkovních. Takže i když venku přituhne, na teplotu vody to nemá vliv.

Další bazény jsou ve wellness části a u saun. Hotelovým hostům je přístupné též privátní hotelové spa s termálním bazénem a saunová část s venkovní vířivkou. Resort Therme Laa je také centrem zdravého pohybu a jógy.

Vstupné: Tři hodiny ve vodním světě jsou za cenu 23 euro pro dospělou osobu, pro děti za 15,20 euro. Děti do tří let mají vstup zdarma. Sauny jsou za příplatek 10,90 euro, přístup je možný pouze pro starší 14let. Kompletní ceník lázní Therme Laa najdete zde.

Za termály a vodními atrakcemi si můžete udělat výlet i z Jižních Čech. Hned za hranicemi na vás čekají termální lázně s akvaparkem Sole Felsen Bad. Nacházejí se v městečku Gmünd, necelou hodinu z Českých Budějovic. Od hranic z města České Valenice to je pět kilometrů.

Nejen v zimě vaše tělo ocení odpočinek v termální léčivé vodě. Bazény v Sole Felsen Bad mají vodu z pramene Bad Ischl, která obsahuje od 1,5 až do 3 procent soli. Teplota ve všech solankových bazénech se pohybuje mezi 32 až 34 stupni. Sladká voda je v bazénech pro děti.

Vodní svět Sole Felsen Bad zaujímá plochu 1000 metrů čtverečných a nabízí bazén pro sportovní plavání a několik relaxačních bazénů včetně vířivých, kde jsou masážní trysky, vodní lehátka a vodopád. Areál je rozdělen na vnitřní a venkovní část. Prostory jsou vzájemně propojené a fungují celoročně. Krytý dětský bazén s menším tobogánem se nachází v odělené části. Větší děti nadchne 65metrový tobogán a lezecká stěna s různými stupni náročnosti. Koho dožene příjemná únava, může si odpočinout v některé z relaxačních zón s lehátky. Nezapomenutelným zážitkem jsou hudební laserové show přímo u bazénů, které tu probíhají každý den.

Zdroj: Youtube

V letní sezóně se návštěvníkům otevírá venkovní areál. Koupat se dá v bazénech i v přírodní biotopu Asangteich s průzračnou vodou. V zimě rybník slouží pro ochlazení po saunování.

A jak vypadá saunový svět? Tvoří ho pět tematických saun - achátová, křišťálová, borovicová, solná lesní a vyhlídková. Každý den se v nich koná na třicet různých saunových ceremoniálů. Bohatá je také nabídka wellness. Masáže, zkrášlovací procedury, bahenní zábaly nebo hammam, to vše nabízí wellnes centrum v Sole Felsen Bad. Zkusit můžete i kolárium – speciální kolagenovou proceduru, při které omladíte pleť a zároveň se krásně opálíte. K areálu lázní patří i několik restaurací a hotel.

Vstupné: Za dvě hodiny návštěvy vodního světa utratí dospělí 15,50 euro, pro děti od šesti do 15let je vstup za 9,90 euro, pro mladší šesti let 5,50 euro. Pokud byste si chtěli dopřát koupání i sauny, připlatíte sedm euro za plné vstupné, za děti do 15 let osm euro. Kompletní ceník lázní Sole Felsen Bad najdete zde.

Akvaparky Vídeň

Uvažujete nad výletem do Vídně? Spojte prohlídku města s návštěvou vídeňských lázní. Do hlavního města Rakouska dojedete z Brna za dvě hodiny, od hranic je to přibližně hodina cesty.

Therme Wien jsou největší městské lázně v Evropě s celkovou plochou 75 000 metrů čtverečných. Unikátní jsou nejen svou velikostí, ale i pozoruhodnou architekturou a výjimečně blahodárnou vodou ze sirných pramenů. Jestli chcete své tělo skutečně rozmazlit, vyrazte do Therme Wien.

Vodní svět má přes dvě desítky různých typů krytých a venkovních bazénů. Více než dvacet je i tematických saun v saunové části areálu. A samozřejmě nechybí ani wellnes služby či možnost zacvičit si ve fitness centru. Součástí lázní je rovněž velké zdravotní středisko.

K uvolnění a relaxaci slouží solankové a jeskynní bazény či vířivky. K aktivnímu odpočinku vyzívá plavecký bazén a skokanské věže. Děti zabaví široké skluzavky, přes sto metrů dlouhé zážitkové tobogány a divoká řeka. Nejmenším dětem udělá radost brouzdaliště s atrakcemi a dětský koutek. Hosté mohou odpočívat na lehátkách v hlavním areálu nebo si rezervovat místo v luxusní soukromé místnosti zvané Relax! Lounge.

Potrpíte si na saunování? Tady budete v sedmém nebi. Saun je tu přes dvacet různých druhů. A také parní lázně, ochlazovací bazénky a saunová zahrada. Pokud byste se necítili dostatečně znovuzrození, navštivte wellness a dejte si třeba masáž chodidel. Své tělo tady můžete trošku potrápit cvičením. Ve fitness centru v Therme Wien jsou k využití nejmodernější posilovací stroje. A až vám vyhládne, zkuste třeba rakouskou regionální kuchyni v lázeňské restauraci.

Vstupné: Vstupenka pro osoby starší 13 let na tři hodiny ve vodním světě vyjde na 24 euro. Děti od tří do sedmi lat mají vstup za 17 euro, děti od sedmi do 13let za 18 euro. Děti do tří let mají vstup zdarma. Sauny jsou za příplatek 9,80 euro. Kompletní ceník lázní Therme Wien najdete zde.

Zdroj: Youtube

Akvaparky Burgenlandsko

Nevadí vám popojet za zábavou a zážitky ještě trochu dál? Asi hodinu a půl od Vídně ve městě Lutzmannsburg leží jeden z největších a nejmodernějších akvaparků v Rakousku. Cesty určitě nebudete litovat. Vodní svět a lázně Sonnentherme Lutzmannsburg předčí vaše očekávání ve všech směrech. Obyčejné klouzačky nečekejte, tady se sjíždí tobogány ve virtuální realitě. A čeká vás toho ještě mnohem víc.

Rakouský vodní svět Sonnentherme Lutzmannsburg nabízí vyžití pro všechny věkové kategorie včetně miminek. Pro ty úplně nejmenší je určeno velké brouzdaliště s teplotou vody 34 až 36 stupňů, kde je spousta klouzaček a vodních atrakcí. Navštívit můžete i dětskou saunu nebo svému malému potomkovi dopřát masáž. Během dne probíhají speciální cvičení a animační programy. Pokud na vaše nejmenší padne únava, jsou k dispozici soukromé ložnice.

Celý vodní park s velkými tobogány je otevřen pro všechny, komu už bylo alespoň sedm let. Tobogánů je tu dost, ale ten nejatraktivnější se nazývá Space Twister. Měří přes dvě stě metrů a sjíždí se s brýlemi pro virtuální realitu. Během jízdy budete objevovat galaktické světy, safari, říši draků, vetřelců a fantazie. Ve virtuální realitě se můžete i potápět a prozkoumávat podmořský svět. Do virtuálního světa vás přenese také 5D kino Cinesplash.

A nabídka wellness služeb a saun? I ta je pestrá. Saunový svět tvoří několik tematických saun o různých teplotách, pára, jacuzzi, ochlazovací ponorný bazén a relaxační místnosti. Ve wellness centru si lze objednat zkrášlovací procedury a masáže.

Jakmile začnou teploty atakovat letní hodnoty, je přístupná venkovní část akvaparku s pláží a lehátky, dětským hřištěm a zážitkovým vláčkem.

Vstupné: Vstup do akvaparku pro dospělého na čytři hodiny stojí 28,90 euro. Děti do šesti let mají vstup za 14,90 euro, děti od šesti do 15let za 21,90 euro. Mladí lidé ve věku od 15let do 19let platí 25,90 euro. Senioři starší 60let mají zvýhodněné vstupné za 25,20 euro. Kompletní ceník lázní Sonnentherme Lutzmannsburg najdete zde.

Zdroj: Youtube

Rakouské akvaparky vás určitě příjemně překvapí. Krásné vodní světy ale najdete i u dalších našich sousedů. Už příští týden se můžete těšit na pokračování našeho seriálu o krásách blízkého zahraničí, ve kterém se zaměříme na akvaparky kousek od hranic se Slovenskem.