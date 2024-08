„Černá barva kůže, černé vlnité vlasy, široký nos a velké zuby,dlouhá hlava, prognatismus (vystouplá dolní čelist).“ Tak popisuje Aborigince digitální nomád Martin Rosulek, který v Austrálii nějakou dobu žil a o historii i současném životě Aboriginců hodně ví.

„Předpokládá se, že z Asie do Austrálie přešli přes Malajsii a Novou Guineu. Historie domorodců sahá až do doby před šedesáti tisíci lety," píše o původu Aboriginců Martin Rosulek, zatímco cestovatelský web National Geographic uvádí i druhou teorii, jak a odkud se Aborginci octli v Austrálii: „Současná teorie tvrdí, že přišli z Afriky asi před 70 000 lety, což z nich činí nejstarší populaci lidí žijících mimo Afriku,“ píše web.

Aboriginci, původně lovci a sběrači, na nově objeveném území hledali především nové zdroje potravy. „Jídelníček původních obyvatel Austrálie tvořila semena a plody, klokani, larvy, červi, brouci, ještěrky a želvy. Pokud dnes potkáte v buši příslušníka domorodého kmene, jeho obědové menu bude mít podobnou skladbu,“ píše cestovatel Martin Rosulek.

Aboriginci kočovali za zralými plody a zvěří rozděleni zhruba do 500 kmenů. Žili v přístřešcích z bláta a větví a občas mezi sebou válčili o zabraná území. Jejich původní počet na kontinentu se podle National Geographic odhaduje na milion a ani občasné konflikty muže proti muži tento počet nijak zásadně neovlivnil.

Čas, kdy Aborigincům začalo jít o holé životy, přišel až na konci 18. století - kryje se s počátkem britské kolonizace.

Když totiž James Cook a jeho kolegové vystoupili z lodí u australských břehů, zalíbilo se jim tam. A tak bílí muži začali rozsévat zkázu: jednak sem zavlekli choroby (neštovice, spalničky a tuberkulózu), se kterými se desítky tisíc let izolovaně žijící Aboriginci nesetkali a tedy neměli proti nim imunitu, jednak začali původní obyvatele systematicky vybíjet.

„Když britští osadníci začali kolonizovat Austrálii v roce 1788, odhaduje se, že tam žilo 750 000 až 1,25 milionu domorodců. Epidemie brzy zpustošily domorodé obyvatelstvo ostrova a britští osadníci se zmocnili jejich země,“ popisuje události po roce 1788 National Geographic s tím, že „Výzkumníci zdokumentovali nejméně 270 masakrů domorodých Australanů během prvních 140 let kolonizované Austrálie.“

„V roce 1930 činila jejich populace pouhých 70 000 lidí,“ sečetla následky kolonizace Wikipedia.

Zdecimovanou populaci Aboriginců však ve 20. století čekal další masakr: tentokrát ve jménu politiky asimilace. Australská vláda se v roce 1910 rozhodla hrstku původních obyvatel kontinentu s konečnou platností zlomit a takzvaně začlenit do společnosti.

A činila tak mimořádně krutě - způsobem, který historie moci zaznamenala mnohokrát.

„V letech 1910 až 1970 vedla vládní politika asimilace k tomu, že 10 až 33 procent domorodých dětí bylo násilně odvedeno ze svých domovů. Tyto „ukradené generace" skončily v adoptivních rodinách a sirotčincích a bylo jim zakázáno mluvit jejich rodným jazykem. Děti také dostávaly nová jména," popisuje události minulého století National Geographic.

Citovaný text mimo jiné doprovází fotografie z roku 1954, na níž je zachycena královna Alžběta II. a princ Philip na oficiální návštěvě svého území. Královskému páru na uvítanou Aboriginci zatančili svůj rituální tanec. V té době přitom neměli žádná občanská práva včetně práva volit a práva na občanství, práva na půdu a na život v blízkosti bílých přistěhovalců, přicházeli o svoje děti a fungovali spíše jako přírodní zajímavost a kulturní program než jako občané své země.

Změnu v postavení původních obyvatel kontinentu přinesla až 60. léta minulého století. V roce 1967 Australané odhlasovali, že federální zákony budou platit i pro Aborigince, kteří se tak stanou právoplatnými občany.

V roce 2008 se australský premiér Kevin Rudd jménem celé země Aborigincům omluvil za činy vlády a společnosti vůči „ukradeným generacím“ dětí.

Pět let poté, v roce 2013, australský parlament přiznal Aborigincům status původních obyvatel.

V šestadvacetimilionové Austrálii dnes žije zhruba 400 tisíc Aboriginců - často mimo města, v přírodních rezervacích. O své mimořádně bohaté kultuře, jejíž nejstarší stopy, jeskynní malby, jsou 20 tisíc let staré, rádi vyprávějí turistům na různých festivalech a slavnostech.

„Austrálci (Aboriginci) odedávna ztvárňují své fantazie na dominantách krajiny včetně skal a jeskyní. Při své tvorbě Austrálci používají jen čtyři barvy: bílou pro starost a bolest, černou pro pomstu a smrt, žlutou pro hněv a agresivitu a červenou pro radost a lásku,“ píše o jejich pověstných malbách, kterými se rád nechává inspirovat například český výtvarník František Skála.

Rituály domorodé kultury, umění i písně, to vše se opírá o duchovní rozměr života Aboriginců. Speciální místo v něm má snění: snění je doba na počátku času. Kdy vše bylo ploché a neexistoval život. Není to náboženství v pravém slova smyslu, snění dodává energii, která přinese déšť, regeneruje rostliny, zvířata i lidi. Do snění se domorodci ponoří prostřednictvím nejrůznějších rituálů a obřadů.