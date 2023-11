Braunau am Inn by bylo běžným městem nacházejícím se v severní části Rakouska, nebýt jednoho domu v jeho centru. Domu, ve kterém se narodil Adolf Hitler.

V tomto domě se narodil Adolf Hitler | Foto: Wikimedia Commons, Mattes, CC BY-SA 3.0

Píše se 20. duben 1889 a v jednom z domů na náměstí v Braunau am Inn se ozve pláč novorozence. Novorozence, u kterého by si z dnešního pohledu prakticky celý svět přál, aby se nikdy nenarodil. Tím tehdy ještě zcela nevinným miminkem byl totiž Adolf Hitler. Ten byl později jako takzvaný Vůdce odpovědný za zločiny nacistického režimu, zejména za vyvražďování Židů, Romů, Poláků, dalších Slovanů a handicapovaných lidí. Nelze nikdy zapomenout skutečnost, že jen při holocaustu bylo zavražděno na šest milionů Židů.

Dům s béžovou fasádou

Jak připomněl web Deutsche Welle, rodiště Adolfa Hitlera v Braunau am Inn je nenápadným domem na adrese Salzburger Vorstadt 15 s fasádou béžové barvy. Okna v přízemí pak blokují železné mříže. Na první pohled upoutá i po pás vysoký pamětní kámen ze žuly, který před domem stojí.

„Za mír, svobodu a demokracii. Už nikdy více fašismus. Milióny mrtvých varují,“ je vytesáno v nápisu.

V tomto domě se narodil Hitler:

Dům diktátora Třetí říše se nestal žádným pamětníkem, který by uchovával Hitlerovy osobní věci. Je to zejména kvůli obavám, že by se mohl stát „poutním místem“ Hitlerových příznivců. A pokud by to bylo možné, Rakousko by ho na svém území raději vůbec nemělo.

Nějak s ním však naložit muselo, a oznámilo, že ho přestaví na policejní stanici.



Modla neonacistů? Ne

Web Deustche Welle připomenul, že hledání „vhodného“ využití objektu sahá do dávné minulosti. Po připojení Rakouska k Německé říši v roce 1938 získala rodné místo svého vůdce nacistická strana NSDAP a zřídila zde kulturní centrum.

Rodný dům Adolfa Hitlera v Braunau am Inn (Rakousko) asi v roce 1934, na střeše vlaje vlajka s hákovým křížemZdroj: Wikimedia Commons, Friedrich Weiler, volné dílo

„Po válce se dům vrátil původním majitelům. Stát se stal nájemcem a budova od té doby sloužila někdy jako knihovna, jindy jako škola a nakonec jako dílna pro lidi s postižením. Hitlerův rodný dům je od roku 2011 prázdný. V roce 2016 jej Rakouská republika vyvlastnila ze soukromého vlastnictví. To proto, aby zabránila jeho převzetí neonacisty,“ doplnil známý web.

Kritici: Hitlerovo přání se vyplní

Jak připomněl například zpravodajský web Bild, přeměna Hitlerova rodiště se neobešla bez kritiky. Poukazuje na slova odpůrců plánů na budoucí využití, kteří odkazují na Hitlerova slova citovaná v týdeníku Neue Warte am Inn z 10. května 1939. Hitler tehdyvyjádřil přání, aby nemovitost byla v budoucnu využívána pro administrativní účely.

Pokud v něm bude policejní stanice, Hitlerovo přání se tak podle názoru kritiků vlastně splní. „Očekává se, že stavební práce budou dokončeny do roku 2025 a policie se sem nastěhuje do následujícího roku,“ citoval britský web BBC rakouskou televizní stanici ORF.

Kde se nachází Braunau am Inn

Braunau je okresní město v Horním Rakousku. Leží na pravém břehu řeky Inn, která v těchto místech tvoří hranici mezi Rakouskem a Německem. Město leží 95 kilometrů západně od Lince a 50 kilometrů severně od Salcburku. Například z Českých Budějovic je to sem 220 kilometrů a cesta autem trvá asi dvě a půl hodiny. Žije zde přibližně 17 tisíc obyvatel.