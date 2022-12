Akvaparky v Bavorsku

Vodní ráj a snad nejkrásnější saunový svět v Dolním Bavorsku na vás čeká v akvaparku Elypso Deggendorf. Od hraničního přechodu Horní Folmava jste tam autem přibližně za hodinu a čtvrt, z Českých Budějovic vám cesta zabere asi dvě a půl hodiny.

Německý akvapark Elypso zaujme vnitřním velkorysým bazénem pod sluneční kopulí. V dalších částech areálu na vás čekají vířivky, bublinková lehátka, vodopád, klouzačky i tobogány. Novinkou je wellness laguna s teplotou vody 36 stupňů. Pro nejmenší návštěvníky je určeno brouzdaliště s vodním hradem a pirátskou jeskyní.

Pokud jste příznivci saunování, potěší vás hned sedm tematických saun, kde pravidelně probíhají saunové rituály. Využít lze nabídku spa procedur a masáží.

Zdroj: Youtube

V letní sezóně funguje venkovní část akvaparku s několika bazény včetně dětského brouzdaliště. Venku najdete klouzačky, tobogány a řadu dalších vodních atrakcí. Dost místa je i pro slunění na písečné pláži. Ke sportu vybízí hřiště na volejbal nebo nohejbal a několik stolů na stolní tenis.

Vstupné: Cena za tři hodiny ve vodním světě stojí pro dospělého 6,50 eura, celodenní vstupenka vyjde na 9 euro. Zvýhodněné rodinné vstupné přijde na 17 euro za tři hodiny, 21 euro zaplatíte za celodenní. Sauny se platí zvlášť, tři hodiny jsou za cenu 16 euro. Děti do 6 let mají vstup do všech prostor zdarma. Kompletní ceník akvaparku Elypso najdete zde.

Nejlepší vodní parky v Evropě: Jsou jedinečné a výbornou alternativou pláží

Zábavu i relax za velmi dobrou cenu nabízí menší německý akvapark Osserbad Lam v bavorském městečku Lam. Autem se tam dá dostat za necelou čtvrthodinku od hraničního přechodu Svatá Kateřina nebo okolo půl hodiny z Železné rudy.

V akvaparku Osserbad Lam si užijete bazény, vířivky, tobogány, sauny i parní lázně. A vyřádí se tu i děti včetně těch nejmenších. V létě je přístupný celý venkovní areál se třemi bazény a velkým tobogánem, dětským hřištěm a dostatkem místa pro opalování a sportovní aktivity. Velikostí se krytý areál parku sice nevyrovná konkurenčním bavorským velikánům, ale pokud hledáte klidnější místo k odpočinku a vodním radovánkám, je plně dostačující. V okolí je navíc krásná příroda a čerstvý horský vzduch.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Celodenní vstupné pro dospělého je 9,50 eura, pro rodinu až se třemi dětmi 25 euro. Děti do 5 let mají vstup zdarma. V ceně vstupného je zahrnuta také návštěva sauny a parních lázní. Kompletní ceník akvaparku Osserbad Lam najdete zde.

Krátká dojezdová vzdálenost z Česka je také do malebného městečka Weiden s termálními lázněmi a akvaparkem Weidener Thermenwelt. Z Plzně jste tam přibližně do hodiny.

Vodní svět ve Weidenu má pro návštěvníky 25metrový bazén, čtyři metry hluboký bazén se skokanskými můstky a relaxační termální bazén s vířivými podvodními lehátky a masážními tryskami. Trochu vzrušení zaručuje přes sto metrů dlouhý tobogán a vodní kanál s peřejemi. Pro děti je tu bazének s minitobogánem a zvířátka chrlící vodu. Součástí areálu je solná jeskyně, několik tematických saun, klidové zóny, wellness a spa centrum.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Vstup na dvě hodiny pro dospělého přijde na 6,50 eura, čtyři hodiny stojí 10,50 eura, celodenní je za 12 euro. Děti do 15 let platí 3,50 eura na dvě hodiny nebo 5,50 euro na čtyři hodiny. Celodenní je o euro dražší. Děti do dvou let mají vstup zdarma. Sauny jsou za příplatek 7,5 eura. Kompletní ceník akvaparku Weidener Thermenwelt najdete zde.

Akvaparky v Sasku

Ani saský region v nabídce akvaparků nijak nezaostává za bavorskými vodními světy. Právě naopak. A kam do akvaparku v Sasku?



Cirka hodinu jízdy z Karlových Varu se nachází město Geyer a akvapark Freizeitbad-Greifensteine. A proč vyrazit za koupáním a zábavou právě tam?

Kromě mnoha vodních atrakcí, vířivek, vodní jeskyně nebo kanálu divoké vody stojí za návštěvu saunové a spa centrum, kde si můžete dopřát například orientální rasulskou koupel s bahenním zábalem.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Vstupenka na tři hodiny vyjde na 14 euro, celodenní na 18 euro za dospělého. Rodina zaplatí 31 euro za tříhodinový vstup, 42 euro za celodenní. Sauny jsou za příplatek 4 eura za osobu. Kompletní ceník akvaparku Freizeitbad-Greifensteine najdete zde.

Asi 13 kilometrů od českých hranic nebo 47 kilometrů od Božího Daru leží město Marienberg. Nejen turisté z Božího Daru si do Marienbergu rádi udělají výlet do akvaparku Freizeitbad Aqua Marien.

Rozlehlý areál vodního centra Aqua Marien láká na kryté i venkovní vyhřívané bazény a spoustu atrakcí pro všechny věkové skupiny. K tomu nejlepšímu, co tento německý akvapark nabízí, patří bazén s umělými vlnami a průtokovým kanálem či solankový bazén s vřídelními lehátky a masážními tryskami. Pro nadšence skluzavek a tobogánů má vodní svět například obří skluzavku pro jízdu na gumových duších. Pro děti je tu brouzdaliště se skluzavkou, chrliči a hradem.

Pokud byste si chtěli ještě více zpestřit den a třeba i trochu upustit páru, můžete zajít do parní sauny, bylinkové sauny nebo některé ze tří finských saun. Saunové centrum včetně relaxačních zón zaujímá 1000 metrů čtverečných.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Vstupenka na celý do vodního světa vás přijde na 19 euro, zvýhodněné rodinné vstupné činí 46 euro. Děti do tří let mají vstup zdarma. Sauny se platí extra. Kompletní ceník akvaparku Aqua Marine najdete zde.

Energylandia nedaleko českých hranic patří mezi nejlepší zábavní parky v Evropě

Říká si vaše tělo o lázeňskou péči? Zavítejte do lázeňského města Bad Liebenwerda. Leží na jihozápadě Braniborska, asi hodinu cesty z Drážďan nebo dvě hodiny z Děčína. Ve městě se nacházejí lázně, kde se léčí revma a ortopedické potíže, a také termální lázně s akvaparkem Lausitztherme Wonnemar.

A co vás tu čeká? Dva venkovní bazény, krytý bazén s umělými vlnami, plavecký 25metrový bazén, šest skluzavek, několik vířivek, průtokový kanál a pro děti úsek zvaný Wonniland. A to nejlepší – minerální lázně s léčivou vodou a římské lázně. Ani tady nechybí tematické sauny. To vše na rozloze 13 400 metrů čtverečních.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Čtyři hodiny ve vodním světě včetně minerálních lázní stojí 22,90 euro pro dospělého, 19,90 euro pro děti. Pro vodní svět platí pro rodiny zvýhodněná cena 47,90 euro na čtyři hodiny. Sauna je za příplatek 17,90 euro na dvě hodiny. Kompletní ceník akvaparku Lausitztherme Wonnemar najdete zde.

Pokud by pro vás byl Wonnemar přece jen daleko, ani ne do hodiny z Děčína nebo Ústí nad Labem můžete dojet do akvaparku Elbamare, který je přímo v Drážďanech.

Areál vodního světa Elbamare tvoří 25 metrů dlouhý plavecký bazén, na nějž navazuje wellness bazén s protiproudem, masážními tryskami, lehátky, vířivkami a vodním dělem. Malé děti se vydovádí v dětském bazénku s vodním hřibem a mini skluzavkou, ty větší ocení 80 metrů dlouhý tobogán.

Wellnes služby zahrnují možnost využít vířivky i sauny. K dispozici je také solárium a zimní zahrada s tropickými rostlinami.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Dospělí mají vstup na dvě hodiny za 7 euro, na tři hodiny za 9 euro, celodenní je za 11 euro, za 18 euro včetně saun. Děti do 16 let platí 3,50 eura za dvě hodiny, 4,50 za tři a 5,50 euro na celý den. Děti do výšky jednoho metru mají vstup zdarma. Kompletní ceník akvaparku Elbamare najdete zde.

Prátr ve Vídni: Zábavní park kousek od hranic je ideální na jednodenní výlet

Rádi byste trochu exotiky? Malý Karibik se spoustou vodních radovánek objevíte v německém městečku Neustadt v bazénovém komplexu Mariba Freizeitwelt Neustadt, asi 25 kilometrů od Šluknovského výběžku.

Areál akvaparku Mariba se rozprostírá na 1 300 metrech čtverečných a najdete v něm plavecký bazén, zážitkové bazény s tobogány a skluzavkami, dětské brouzdaliště, vířivky, saunový svět i wellness centrum. Pravidelně tu probíhají zábavné animace s maskotem akvaparku.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Celodenní vstupné pro dospělé činí ve všední dny 15 euro, o víkendu 16 euro. Děti do 16 let mají vstup za 9,50 euro, o víkendech za 10,50 euro. Je možné využít výhodné rodinné vstupné, které se v závislosti na počtu dětí a termínu návštěvy pohybuje od 38,50 euro do 67 euro. Sauny na celý den stojí 24 euro pro dospělé ve všední dny, 25 euro o víkendu. Kompletní ceník akvaparku Mariba najdete zde.

Jestli vám nevadí popojet trochu dál, nabízí se výlet do Lužických lázní do akvaparku Lausitzbad Hoyerswerda. Ze Šluknova je to přibližně hodina cesty.

A co tu na vás čeká? 25metrový bazén, skokanské můstky nebo relax v zážitkovém bazénu s vířivkou, vířivými lehátky, masážními tryskami a mnoha dalšími atrakcemi. Zkrátka nepřijdou ani děti. Ty spolehlivě zabaví bazén s 60metrovým tobogánem nebo divoká řeka.

Pro milovníky saunování je připraveno devět tematických saun včetně parních lázní, dvě relaxační místnosti a ledový ponorný bazén.

V létě je otevřená venkovní část areálu s velkým bazénem a rozlehlou pláží. Nechybí sportovní vyžití a dětské hřiště.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Vstup do vodního světa pro dospělého na celý den je za 14 euro, o víkendech a svátcích je příplatek jedno euro. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti je za 40 euro, každé další díte je za příplatek 3 eura, Děti do výšky jednoho metru mají vstup zdarma. Sauny se platí zvlášť. Přechod z vodního světa do saun je za 7 euro, pro rodinu za 3 eura. Kompletní ceník akvaparku Lausitzbad Hoyerswerda najdete zde.

Doslova co by kamenem dohodil od českých hranic leží město Großschönau. Nachází se v Horní Lužici v těsné blízkosti českého města Varnsdorf. A právě tady najdete vodní svět Trixi Park.

Akvapark Trixi je v provozu celoročně. Najdete tu plavecký bazén, vířivky, bazén pro děti, solnou jeskyni a rozlehlé saunové centrum, kde se každou hodinu konají saunové rituály. V objektu je také kulinářská restaurace, kde se vaří ze surovin od místních farmářů.

Obzvlášť plno je tu v létě, zejména u venkovního lesního koupaliště, které vás mile překvapí krásně čistou horskou vodou. Pro děti jsou tu klouzačky a dětské hřiště, pro dospělé spousta místa k odpočinku na slunci i ve stínu. Kdo by chtěl, může se v místním kempu i ubytovat.

Zdroj: Youtube

Vstupné: Cena celodenního vstupného pro dospělého do všech prostor parku je 15,50 euro. Za příplatek jsou pouze sauny a to osm euro na osobu. Zvýhodněné rodinné vstupné pro dva rodiče a dvě děti vyjde na 51,25 euro. Kompletní ceník akvaparku Trixi Park najdete zde.



Další tipy na akvaparky blízko hranic už za několik dní

Německo rozhodně stojí za návštěvu. Pokud by to pro vás ale přece jen bylo trochu z ruky, už příští týden se můžete těšit na pokračování našeho seriálu o krásách blízkého zahraničí, ve kterém se zaměříme na akvaparky kousek od hranic s Rakouskem.