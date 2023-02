Ještě než Adámek dorazí do cíle své cesty, můžete hlasovat, co všechno má na Antarktidě vyzkoušet. Anketu najdete zde . A co už na své cestě dobrodruh zažil? Přečtěte si jeho první zprávu:

Na konci Jižní Ameriky

Je nás dohromady 23 – členů letošní expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy. Přeletěli jsme na jihoamerický kontinent a pak až dolů na jih, tam kde končí Jižní Amerika. Jsme v Punta Arenas na „dohled“ Antarktidy. Punta Arenas je dnes nejvýznačnější město na pobřeží Magalhãesova průlivu. Zdejších 123 tisíc obyvatel to má do hlavního města Santiaga na severu země asi 2 200 km cesty. Zlatá cesta Ostrava – Praha.

Expedice AntarktidaZdroj: Deník

Magalhãesův průliv není tuctový, nepatří k těm, kterých na mapách naleznete desítky. Je to významná 570 km dlouhá námořní cesta spojující Atlantský a Tichý oceán. V roce 1520 jím jako první člověk proplul portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães na historicky první cestě kolem světa.

Příjemně bublajícího života v Punta Arenas si užíváme jen omezeně. Teď jde hlavně o finální doladění naší dopravy na stanici J. G. Mendela. V první fázi to bude s leteckou společností DAP, která dnes provozuje většinu letů z Chile do Antarktidy. Nám se let na Jižní Shetlandy - ostrov krále Jiřího podařilo zkoordinovat s tureckými výzkumníky mířícími na Horseshoe Island v oblasti Marguerite Bay. Ostrov krále Jiřího bude naší přestupní stanicí.

Na cestě na Antarktidu. Hynek Adámek z ní bude psát pro Deník

Tady změníme dopravní prostředek, nalodíme se na loď chilského námořnictva Janequeo. Společně na ní pobudeme asi 15 minut. Jen tolik času uplyne od vyplutí, než kapitán s Janequeo na chvíli zakotví u břehu ostrova Nelson. Zde se vylodí devět členů naší expedice i s asi 500 kilogramy nákladu, nezbytných pro práci a život na ostrově.

Antarktida, Hynek AdámekZdroj: se svolením Hynka Adámka

Pobudou tady nejméně 14 dnů a kromě vědecké práce budou hlavně upravovat zdejší technicko-logistické refugium CZ*ECO Nelson. Je to objekt, který získal od soukromého vlastníka Český antarktický nadační fond a od roku 2018 jej Masarykově univerzitě na 99 let pronajal. My ostatní (14 členů expedice) a asi šest tun nákladu poplujeme dál. Pokud půjde všechno dobře, pak za dalších 19 hodin připlujeme k ostrovu Jamese Rosse. Na dohled české vědecké stanice J. G. Mendela.

Naplánováno máme, připravení jsme, ale víme, že všechny karty při naší cestě do Antarktidy bude v následujících dnech držet v rukou počasí.

Hynek Adámek