Známý i neznámý baobab. Roste vzhůru nohama a umí hubnout kvůli vodě

Zatímco Malý princ je musel poctivě plet, aby mu neroztrhaly jeho maličkou planetku, na Zemi se babobabů rozhodně bát nemusíme. Ba právě naopak. Tyto robustní stromy přinášejí lidem užitek už tisíce let, ať už jako zdroj jídla či materiálu. Co je z baobabu jedlé? Jak chutná? Na co je baobab vlastně dobrý? A proč nejde zjistit jeho stáří? Fakta o tomto úchvatném velikánovi vás zajisté překvapí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Baobaby jsou vskutku fascinující rostliny. Na snímku baobab Grandidiérův, jeden z šesti druhů endemicky se vyskytujících na Madagaskaru | Foto: Wikimedia Commons, Bernard Gagnon, CC-BY-SA 3.0